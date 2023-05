Televisión.. Wanda Nara se enteró que no conducirá Martín Fierro: su reacción

Wanda Nara experimentó una reacción peculiar al enterarse de que no sería la conductora de los premios Martín Fierro 2023, debido a que el canal optó por una dupla explosiva , a pesar de los rumores que la señalaban como la elegida de Telefe.

Durante una entrevista en el programa Intrusos, el reportero confirmó a Wanda Nara que M arley y Susana Giménez serían los presentadores de los Martín Fierro 2023, lo cual dejó a la mediática notablemente sorprendida y manifestó: " Ah mirá... Me encanta . Amo a Susana y a Marley ". De esta manera, la presentadora del programa MasterChef 2023 manifestó abiertamente su desilusión ante la elección.

Por consiguiente, le preguntaron a Wanda Nara si había tenido alguna conversación con el equipo de producción, a lo cual dijo lo siguiente: " A mí nunca me habían dicho nada, pero sí, las dos somos de Telefe y puede pasar ". De esta forma, puntualizó que nunca existió la posibilidad de que sea parte del galardón.

Para concluir, Wanda expresó su satisfacción con la dupla elegida por Telefe: "No estoy mal con la decisión. A mi me encanta conducir, le tomé el gusto, pero Susana es la número uno de nuestro país, me encanta que lo haga ella y estoy feliz". Con estas palabras, dejó en claro que está feliz con la decisión que tomó el canal.

