Zaira Nara le salvó la vida a un hombre: los detalles. 

Colgando de un puente sobre el Acceso Tigre se encontraba un hombre completamente desesperado, quien luego afirmara que ya no quería vivir, que tenía muchas deudas que no podía pagar y tampoco tenía trabajo. Una de las personas que con el auto por allí pasaba fue Zaira Nara, quien no dudó en llamar de inmediato al 911 y dar aviso de lo que estaba sucediendo.

El dramático hecho sucedió en el puente de la avenida Tomkinson, en Boulogne. Mientras el hombre estaba colgado de un brazo y de una pierna le preguntó: “¿Vos sos Zaira Nara?”. La modelo le relató toda la vivencia en diálogo con Nosotros a la mañana. “Yo sentí que quizás si me veía a mí podía sacarlo del foco que él tenía en la cabeza, que era tirarse. Bajé del auto, me estacioné atrás de la policía y ahí me enteré que se llamaba Gonzalo”, recordó la conductora.

Durante el reportaje, Zaira explicó que con su amiga decidieron abordar la situación de una manera diferente: “Tania tuvo una reacción distinta a la que estaban teniendo todas las personas que estaban ahí. Le dijo ‘Mirá Gonzalo, si vos te tirás de acá te vas a lastimar, seguramente vas a lastimar a la gente que pase con el auto, pero no te vas a matar”.

“Cuando ella le dice eso, él levanta la cara y me ve a mí. Y ahí hace una mueca, salió del eje en el que estaba y me dijo ‘vos sos Zaira Nara’”, recordó.

“Ahí le dije ‘Gonzalo, por favor, me tenés con taquicardia, ¿te puedo pedir, por favor, que sigamos hablando pero en tierra firme. Él me dijo que no, que se iba a tirar. Me dijo ‘tengo deudas, la vida para mí no tiene sentido’. Yo le pedí que lo habláramos”, detalló Zaira.

Mientras entablaba diálogo con el hombre, él quedó colgado con una mano y con un solo pie de la reja. “Le dije que se iba a caer, que iba a terminar en un hospital y realmente no iba a cumplir su cometido, hasta podía lastimar a una familia”, agregó.

El momento en qué el hombre escuchó las palabras de Zaira Nara

Fue así que Nara explicó que “la intención era sacarlo porque se estaba por tirar” y por eso quiso tranquilizarlo para evitar esa situación de riesgo. “Todos me miraron y le dijeron: ‘¿Vos mirás la tele?’”, ante eso, el hombre respondió que sí la veía a ella y la conocía por la TV. “Ahí aflojó, no sé, como que de repente conectó y como que miró para abajo y me dijo ‘tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir. Y hablando así, despacito, charlando, fue caminando, agarrado de la reja hasta que pudo salir del puente en el que estaba”.

Por último, la modelo señaló que “me mató que diga ‘tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo’, su interna, no sé, o sea, no sé, su vida, no sé qué hizo o qué no hizo, pero la realidad es que era un tipo desesperado que llegó a eso. Nunca me había pasado vivir una situación así de alguien se quiera quitar la vida”.