Estado de las rutas en Jujuy este martes 21 de abril: hay tres accesos intransitables

Estado de las rutas en Jujuy - Imagen de archivo

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Jujuy provocaron serias complicaciones en la red vial. Según el último reporte, hay tres rutas provinciales con tránsito totalmente interrumpido debido a la crecida de ríos y condiciones del terreno.

ESTADO DE LAS RUTAS.jpg Estado de las rutas de este lunes 6 de abril en Jujuy: hay 5 caminos intransitables

Los accesos intransitables son: RP N°29, a la altura del Río Tesorero.

RP N°48, en la localidad de El Carmen, por crecida de río.

RP N°37, camino a El Talar, también afectada por la crecida. Desde Vialidad solicitan evitar completamente estos tramos hasta nuevo aviso.

Sectores con circulación restringida Además, se reportan numerosos puntos donde la circulación es posible pero con extrema precaución debido a derrumbes, sedimentos, calzada en mal estado o trabajos de reparación.

Entre los principales tramos afectados se encuentran: RP 83, a la altura de Abra de Caña, con desmoronamiento del cerro.

RP 35, camino a Tilquiza, también con derrumbes.

RN 40, a la altura del Río Grande de San Juan, con superficie blanda y caminos deteriorados.

RP 22, en El Pongo, y RP 20 en Los Blancos y El Cucho, con cortes por crecidas.

RN 9, a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.

RN 52, en el km 50 (paraje Ronqui Angosto), con trabajos de reparación.

RN 34, entre RP 43 y RP 61 en Manantiales, con desvío de tránsito.

RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70, con presencia de baches. Recomendaciones para circular Ante este panorama, las autoridades reiteran la importancia de extremar las medidas de seguridad al circular por rutas de la provincia. Se aconseja: Consultar el estado de las rutas antes de viajar.

Respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Reducir la velocidad en zonas afectadas.

Evitar circular de noche o durante lluvias intensas. El estado de las rutas en Jujuy es dinámico y puede cambiar en el transcurso de las horas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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