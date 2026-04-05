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5 de abril de 2026 - 11:44
Jujuy.

Transitabilidad: Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril

El informe oficial marca rutas cerradas por crecida de ríos y varios tramos complicados por derrumbes y sedimento

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril &nbsp;

Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril

 

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La situación se registra en rutas provinciales y nacionales, en un contexto marcado por lluvias y crecida de ríos. Las autoridades solicitan atención a quienes circulan por caminos de la provincia.

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Rutas intransitables en la provincia

El informe detalla que hay caminos totalmente inhabilitados para la circulación. Entre ellos se encuentra la Ruta Provincial 29 a la altura del río Tesorero.

También se reportan cortes en la Ruta Provincial 48 en la zona de El Carmen y en la Ruta Provincial 37 camino a El Talar. En estos casos, la interrupción se debe a la crecida de ríos que impide el paso vehicular.

Sectores habilitados con extrema precaución

Gran parte de la red vial se encuentra transitable con restricciones. En varios tramos se registra acumulación de sedimento sobre la calzada, desmoronamientos y caminos en mal estado.

Entre los puntos afectados aparecen rutas como la Provincial 73 en Puerta de Zenta y la 83 en el tramo Santa Clara - El Fuerte. También se mencionan sectores con derrumbes en la Ruta Provincial 43 a la altura de Caimancito.

En algunos casos, el paso se habilita solo para vehículos 4x4, como ocurre en la Ruta Provincial 19 camino a Normenta.

Tramos con cortes parciales y desvíos

El reporte también incluye sectores con cortes parciales o circulación reducida. En la Ruta Nacional 40, a la altura de Río Grande de San Juan, se registran caminos afectados por el clima.

Otros puntos como la Ruta Provincial 22 en El Pongo y la Ruta Nacional 20 en Los Blancos presentan cortes por crecida de ríos.

Además, hay zonas con desvíos de tránsito, como en la Ruta Nacional 34 entre los kilómetros 43 y 44, donde se solicita circular con máxima precaución.

Recomendaciones para circular

Desde Seguridad Vial solicitan a los conductores evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas. También recomiendan verificar el estado de rutas antes de salir.

Se pide reducir la velocidad en sectores comprometidos, respetar las señalizaciones y extremar las medidas de seguridad ante posibles imprevistos en la calzada.

El informe se mantiene en actualización constante según las condiciones climáticas y el estado de los caminos en la provincia.

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