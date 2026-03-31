Estado de las rutas en Jujuy en este martes 31 de marzo

De acuerdo al parte difundido por la Policía de la Provincia de Jujuy, junto con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, hay al menos tres tramos intransitables: la Ruta Provincial 29 a la altura del río Tesorero, la Ruta Provincial 48 en la zona de El Carmen por crecida de río y la Ruta Provincial 37, camino a El Talar, también por corte a causa del agua.
Rutas intransitables en Jujuy en este lunes 30 de marzo
RP 29, altura río Tesorero.
Ruta Provincial 48, localidad de El Carmen, con corte por crecida de río.
Ruta Provincial 37, camino al Talar, con corte por crecida de río.
Las rutas más delicadas para viajar al norte de Jujuy
A eso se suman otros puntos de atención como la Ruta Nacional 52 en los kilómetros 158, 165 y 178, donde hay acumulación de sedimentos sobre la calzada, y el kilómetro 50, a la altura de Ronqui Angosto, donde se realizan trabajos de reparación. Estos sectores ya venían siendo señalados en reportes previos por la acumulación de material y el deterioro de la calzada.
Rutas transitables con precaución
Ruta Provincial 19, camino a Normenta, paso habilitado solo para vehículos 4x4.
Ruta Provincial 26, El Ceibal.
Ruta Provincial 73, Puerta de Zenta.
Ruta Provincial 73, Ocloyas.
Ruta Provincial 6, tramo Santa Clara - El Fuerte.
RP 83, altura Abra de Caña, por desmoronamiento del cerro.
RP 35, camino a Tilquiza, por desmoronamiento.
RN 40, altura río Grande de San Juan, con suelo blando, caminos cortados y borrados.
Ruta Provincial 22, El Pongo, corte por crecida de río.
Ruta Provincial 20, Los Blancos, El Cucho, corte por crecida de río.
RN 40, altura Cañadón de Oros.
RP 7, sector Cañadón Chico - Casa Colorada y Misa.
RP 83, altura paraje Aguada de Tinte, en el tramo Libertador - San Francisco.
RP 4, altura acceso a Laguna de Yala.
RN 9, altura Huacalera, con sedimento sobre calzada.
RP 75, altura Barrancas.
RP 7, entre localidad Casa Colorada y localidad de San Juan de Misa Rumi.
RN 40, altura río San Juan de Oro.
RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura finca Calla Huasi.
RN 40, entre El Cañadón y Paicone.
RP 79, altura Abra Laite, transitable con precaución.
RN 52, kilómetros 158, 165 y 178, con acumulación de sedimento sobre la calzada.
RP 11, altura río Las Burras, con precaución.
RP 5, entre localidad de Santa Catalina y Cieneguilla, transitable con precaución.
RP 67, transitable con precaución.
RP 64, transitable con precaución.
RP 65, transitable con precaución.
RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución.
RN 40, desde localidad de Susques hasta localidad Puesto Sey.
RN 52, kilómetro 50, altura paraje Ronqui Angosto, por reparación de la calzada.
RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura localidad Manantiales, con desvío de tránsito; circular con máxima precaución.
RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, con presencia de baches por tramos.
Qué pasa en otros sectores de la provincia
RN 34 KM 1180,62 Y KM 1182,60
Desvió de transito permanente por obra RN 34
Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.
En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.
El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.
RN 52 altura KM 158, 165 y 178
Transitable con máxima precaución: se registra acumulación de sedimento sobre la calzada
RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy
Habilitado para todo tipo de transito
RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente
Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.
RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy
Desvío de transito permanente
Los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviados por la rama derecha.
RN 52 KM 50 Alt. Paraje Ronqui Angosto
Desvío de transito permanente en ruta
El desvío permanente del tránsito en este lugar se realiza para todo tipo de vehículos. Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.
Tramo de la Ruta Nacional 34, altura norte a la altura de San Pedro
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Desvio de transito temporario - con extrema precaución
Vialidad Nacional informa que se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el limite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.
Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.