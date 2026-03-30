Estado de las rutas en Jujuy: cortes, precaución y los tramos clave para viajar al norte

La transitabilidad de las rutas en Jujuy volvió a estar en el centro de atención este lunes 30 de marzo de 2026 , en una jornada marcada inestabilidad climática que ocasiona la sedimentación de diversos sectores de las rutas jujeñas, donde además se pide circular con extrema precaución, especialmente en los caminos que conectan con la Quebrada , la Puna y el norte de la provincia .

Jujuy. Alerta: en solo cuatro días retiraron 12 animales sueltos de rutas y calles en Jujuy

Precaución. Alerta en Jujuy: rutas intransitables por crecidas y cortes en la RN 52 con circulación restringida

De acuerdo al parte difundido por la Policía de la Provincia de Jujuy , junto con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, hay al menos tres tramos intransitables : la Ruta Provincial 29 a la altura del río Tesorero , la Ruta Provincial 48 en la zona de El Carmen por crecida de río y la Ruta Provincial 37 , camino a El Talar , también por corte a causa del agua.

A eso se suman otros puntos de atención como la Ruta Nacional 52 en los kilómetros 158, 165 y 178 , donde hay acumulación de sedimentos sobre la calzada, y el kilómetro 50 , a la altura de Ronqui Angosto , donde se realizan trabajos de reparación. Estos sectores ya venían siendo señalados en reportes previos por la acumulación de material y el deterioro de la calzada.

Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.

En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.

El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.

RN 52 altura KM 158, 165 y 178

Transitable con máxima precaución: se registra acumulación de sedimento sobre la calzada

image RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy

RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy

Habilitado para todo tipo de transito

RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

image RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

Desvío de transito permanente

Los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviados por la rama derecha.

image

RN 52 KM 50 Alt. Paraje Ronqui Angosto

Desvío de transito permanente en ruta

El desvío permanente del tránsito en este lugar se realiza para todo tipo de vehículos. Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.

Paso de Jama

Estado del Paso de Jama

Este 30 de marzo de 2026, el Paso Fronterizo de Jama se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito, según el parte difundido por la Policía de la Provincia de Jujuy y la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial.

El informe indica además que la ruta chilena RCH 27, entre los kilómetros 43.000 y 157.000, está transitable, con una temperatura de 4°C y condiciones climáticas de cielo despejado y sin viento.

Por otro lado, se informó que el horario de habilitación del paso es de 8 a 20 horas, de acuerdo a lo comunicado por personal de Migraciones.