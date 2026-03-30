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30 de marzo de 2026 - 09:20
Jujuy.

Estado de las rutas en Jujuy: cortes, precaución y los tramos clave para viajar al norte

El estado de las rutas en Jujuy en este lunes 30 de marzo presenta cortes totales y varios tramos con mucha precaución, sobre todo hacia el norte provincial.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Algunas rutas están intransitables

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De acuerdo al parte difundido por la Policía de la Provincia de Jujuy, junto con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, hay al menos tres tramos intransitables: la Ruta Provincial 29 a la altura del río Tesorero, la Ruta Provincial 48 en la zona de El Carmen por crecida de río y la Ruta Provincial 37, camino a El Talar, también por corte a causa del agua.

Rutas intransitables en Jujuy en este lunes 30 de marzo

  • Ruta provincial 29: Corte total a la altura del río Tesorero.
  • Ruta provincial 48: Corte total por la crecida del río, en El Carmen.
  • Ruta provincial 37: Camino hacia El Talar por crecida de río.

Las rutas más delicadas para viajar al norte de Jujuy

A eso se suman otros puntos de atención como la Ruta Nacional 52 en los kilómetros 158, 165 y 178, donde hay acumulación de sedimentos sobre la calzada, y el kilómetro 50, a la altura de Ronqui Angosto, donde se realizan trabajos de reparación. Estos sectores ya venían siendo señalados en reportes previos por la acumulación de material y el deterioro de la calzada.

Rutas transitables con precaución

  • Ruta Prov. 19 camino a Normenta, paso habilitado solo para vehículos 4x4
  • Ruta Prov. 26 El Ceibal
  • Ruta Prov. 73 Puerta de Zenta
  • Ruta Prov. 75 Ocloyas
  • Ruta Prov. 6 tramo Santa Clara - El Fuerte
  • RP 83 alt. Abra de Caña (desmoronamiento del cerro)
  • RP 35 camino a Tilquiza (desmoronamiento)
  • RN 40 alt. Río Grande de San Juan (suelo blando, caminos cortados y borrados)
  • Ruta Prov. 20 pueblo, El Cucho, corte por crecida de río
  • RN 40 alt. Cañadón de Oros
  • RP 7 sector Cañadón Chico - Casa Colorada y Misa
  • RP 83 alt. Paraje Aguada de Tinte, en el tramo Libertador - San Francisco
  • RP 4 alt. acceso a Laguna de Yala
  • RN 9 alt. Huacalera, sedimento sobre calzada
  • RP 75 alt. Barrancas
  • RP 7 entre loc. Santa Catalina y loc. de San Juan de Misa Rumi
  • RN 40 altura Río San Juan de Oro
  • RP 35 desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta alt. Finca Calla Huasi
  • RN 40 entre El Angosto y Paicone
  • RP 79 alt. Abra Laite, transitable con precaución
  • RN 52 km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada)
  • RP 11 alt. Río Las Burras, con precaución
  • RP 5 entre loc. de Santa Catalina y Cieneguilla, transitable con precaución
  • RP 67 transitable con precaución
  • RP 64 transitable con precaución
  • RP 65 transitable con precaución
  • RP 40 entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución
  • RN 40 desde loc. de Susques hasta loc. Puesto Sey
  • RN 52 km 50 alt. Paraje Ronqui Angosto (reparación de la calzada)
  • RN 34 entre RP 43 y RP 61 alt. loc. Manantiales, desvío de tránsito, circular con máxima precaución
  • RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (presencia de baches)

Qué pasa en otros sectores de la provincia

RN 34 KM 1180,62 Y KM 1182,60

Desvió de transito permanente por obra RN 34

Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.

En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.

El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.

RN 52 altura KM 158, 165 y 178

Transitable con máxima precaución: se registra acumulación de sedimento sobre la calzada

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RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy

RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy

RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy

Habilitado para todo tipo de transito

RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

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RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

Desvío de transito permanente

Los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviados por la rama derecha.

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RN 52 KM 50 Alt. Paraje Ronqui Angosto

Desvío de transito permanente en ruta

El desvío permanente del tránsito en este lugar se realiza para todo tipo de vehículos. Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.

Paso de Jama

Estado del Paso de Jama

Este 30 de marzo de 2026, el Paso Fronterizo de Jama se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito, según el parte difundido por la Policía de la Provincia de Jujuy y la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial.

El informe indica además que la ruta chilena RCH 27, entre los kilómetros 43.000 y 157.000, está transitable, con una temperatura de 4°C y condiciones climáticas de cielo despejado y sin viento.

Por otro lado, se informó que el horario de habilitación del paso es de 8 a 20 horas, de acuerdo a lo comunicado por personal de Migraciones.

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