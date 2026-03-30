Estado de las rutas en Jujuy: cortes, precaución y los tramos clave para viajar al norte

De acuerdo al parte difundido por la Policía de la Provincia de Jujuy, junto con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, hay al menos tres tramos intransitables: la Ruta Provincial 29 a la altura del río Tesorero, la Ruta Provincial 48 en la zona de El Carmen por crecida de río y la Ruta Provincial 37, camino a El Talar, también por corte a causa del agua.
Rutas intransitables en Jujuy en este lunes 30 de marzo
Ruta provincial 29: Corte total a la altura del río Tesorero.
Ruta provincial 48: Corte total por la crecida del río, en El Carmen.
Ruta provincial 37: Camino hacia El Talar por crecida de río.
Las rutas más delicadas para viajar al norte de Jujuy
A eso se suman otros puntos de atención como la Ruta Nacional 52 en los kilómetros 158, 165 y 178, donde hay acumulación de sedimentos sobre la calzada, y el kilómetro 50, a la altura de Ronqui Angosto, donde se realizan trabajos de reparación. Estos sectores ya venían siendo señalados en reportes previos por la acumulación de material y el deterioro de la calzada.
Rutas transitables con precaución
Ruta Prov. 19 camino a Normenta, paso habilitado solo para vehículos 4x4
Ruta Prov. 26 El Ceibal
Ruta Prov. 73 Puerta de Zenta
Ruta Prov. 75 Ocloyas
Ruta Prov. 6 tramo Santa Clara - El Fuerte
RP 83 alt. Abra de Caña (desmoronamiento del cerro)
RP 35 camino a Tilquiza (desmoronamiento)
RN 40 alt. Río Grande de San Juan (suelo blando, caminos cortados y borrados)
Ruta Prov. 20 pueblo, El Cucho, corte por crecida de río
RN 40 alt. Cañadón de Oros
RP 7 sector Cañadón Chico - Casa Colorada y Misa
RP 83 alt. Paraje Aguada de Tinte, en el tramo Libertador - San Francisco
RP 4 alt. acceso a Laguna de Yala
RN 9 alt. Huacalera, sedimento sobre calzada
RP 75 alt. Barrancas
RP 7 entre loc. Santa Catalina y loc. de San Juan de Misa Rumi
RN 40 altura Río San Juan de Oro
RP 35 desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta alt. Finca Calla Huasi
RN 40 entre El Angosto y Paicone
RP 79 alt. Abra Laite, transitable con precaución
RN 52 km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada)
RP 11 alt. Río Las Burras, con precaución
RP 5 entre loc. de Santa Catalina y Cieneguilla, transitable con precaución
RP 67 transitable con precaución
RP 64 transitable con precaución
RP 65 transitable con precaución
RP 40 entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución
RN 40 desde loc. de Susques hasta loc. Puesto Sey
RN 52 km 50 alt. Paraje Ronqui Angosto (reparación de la calzada)
RN 34 entre RP 43 y RP 61 alt. loc. Manantiales, desvío de tránsito, circular con máxima precaución
RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (presencia de baches)
Qué pasa en otros sectores de la provincia
RN 34 KM 1180,62 Y KM 1182,60
Desvió de transito permanente por obra RN 34
Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.
En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.
El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.
RN 52 altura KM 158, 165 y 178
Transitable con máxima precaución: se registra acumulación de sedimento sobre la calzada
RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy
Habilitado para todo tipo de transito
RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente
Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.
RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy
Desvío de transito permanente
Los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviados por la rama derecha.
RN 52 KM 50 Alt. Paraje Ronqui Angosto
Desvío de transito permanente en ruta
El desvío permanente del tránsito en este lugar se realiza para todo tipo de vehículos. Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.
Estado del Paso de Jama
Este 30 de marzo de 2026, el Paso Fronterizo de Jama se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito, según el parte difundido por la Policía de la Provincia de Jujuy y la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial.
El informe indica además que la ruta chilena RCH 27, entre los kilómetros 43.000 y 157.000, está transitable, con una temperatura de 4°C y condiciones climáticas de cielo despejado y sin viento.
Por otro lado, se informó que el horario de habilitación del paso es de 8 a 20 horas, de acuerdo a lo comunicado por personal de Migraciones.