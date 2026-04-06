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6 de abril de 2026 - 08:28
Jujuy.

Estado de las rutas de este lunes 6 de abril en Jujuy: hay 5 caminos intransitables

Tras algunas lluvias registradas en el norte provincial, dieron a conocer el informe actual sobre el estado de las rutas para este lunes 6 de abril.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estado de las rutas de este lunes 6 de abril en Jujuy: hay 5 caminos intransitables

Estado de las rutas de este lunes 6 de abril en Jujuy: hay 5 caminos intransitables

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy difundió un nuevo parte sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales, en el que se detallan múltiples cortes y sectores con circulación restringida debido a las intensas lluvias, crecidas de ríos y desmoronamientos.

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Rutas intransitables

Las autoridades informaron que hay caminos totalmente cortados al tránsito, principalmente por la crecida de ríos:

  • Ruta Provincial 48, en la zona de El Carmen
  • Ruta Provincial 37, camino a El Talar
  • Ruta Provincial 22, en El Pongo
  • Ruta Provincial 20, en los sectores de Los Blancos y El Cucho
  • Ruta Provincial 29, a la altura del río Tesorero

Se recomienda evitar completamente estos sectores hasta nuevo aviso.

Sectores transitables con extrema precaución

Gran parte de la red vial presenta complicaciones que obligan a circular con suma cautela. Entre los tramos más afectados se encuentran:

  • Ruta Provincial 19, camino a Normenta (habilitado solo para vehículos 4x4)
  • Ruta Provincial 26, en El Ceibal
  • Ruta Provincial 73 y 73B, en zonas de Puerta de Zenta y Ocumazo
  • Ruta Provincial 6, entre Santa Clara y El Fuerte
  • Ruta Provincial 83, en Abra de Caña y paraje Aguada de Tidre
  • Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza y desde Arroyo Seco hasta Finca Calla Huasi
  • Ruta Provincial 7, en sectores de Cañadón Chico, Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
  • Ruta Provincial 4, acceso a Laguna de Yala
  • Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera (sedimento sobre la calzada)
  • Ruta Provincial 75, en Barrancas
  • Ruta Nacional 40, en distintos tramos: Río Grande de San Juan, Cañadón de Oros, Río San Juan de Oro, entre El Cañadón y Paicone, y desde Susques hasta Puesto Sey
  • Ruta Provincial 79, en Abral Aite
  • Ruta Nacional 52, en los kilómetros 158, 165 y 178 (acumulación de sedimentos), y en el km 50 en Ronqui Angosto (reparaciones)
  • Ruta Provincial 11, en el río Las Burras
  • Ruta Provincial 5, entre Santa Catalina y Cieneguillas
  • Rutas Provinciales 64, 65 y 67
  • Ruta Provincial 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi
  • Ruta Nacional 34, entre RP 43 y RP 61, en Manantiales (con desvío y circulación reducida)
  • Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con RP 70 (presencia de baches)

Recomendaciones para los conductores

Desde el organismo provincial solicitaron a la población evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas y, en caso de circular, hacerlo con extrema precaución. Además, se recomienda:

  • Respetar las indicaciones del personal de seguridad vial
  • No intentar cruzar ríos crecidos
  • Verificar el estado de las rutas antes de emprender viaje

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