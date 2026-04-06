Estado de las rutas de este lunes 6 de abril en Jujuy: hay 5 caminos intransitables

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy difundió un nuevo parte sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales, en el que se detallan múltiples cortes y sectores con circulación restringida debido a las intensas lluvias, crecidas de ríos y desmoronamientos.

Estados de las rutas Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales Rutas intransitables Las autoridades informaron que hay caminos totalmente cortados al tránsito, principalmente por la crecida de ríos:

Ruta Provincial 48, en la zona de El Carmen

Ruta Provincial 37, camino a El Talar

Ruta Provincial 22, en El Pongo

Ruta Provincial 20, en los sectores de Los Blancos y El Cucho

Ruta Provincial 29, a la altura del río Tesorero Se recomienda evitar completamente estos sectores hasta nuevo aviso.

Sectores transitables con extrema precaución Gran parte de la red vial presenta complicaciones que obligan a circular con suma cautela. Entre los tramos más afectados se encuentran:

Ruta Provincial 19, camino a Normenta (habilitado solo para vehículos 4x4)

Ruta Provincial 26, en El Ceibal

Ruta Provincial 73 y 73B, en zonas de Puerta de Zenta y Ocumazo

Ruta Provincial 6, entre Santa Clara y El Fuerte

Ruta Provincial 83, en Abra de Caña y paraje Aguada de Tidre

Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza y desde Arroyo Seco hasta Finca Calla Huasi

Ruta Provincial 7, en sectores de Cañadón Chico, Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

Ruta Provincial 4, acceso a Laguna de Yala

Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera (sedimento sobre la calzada)

Ruta Provincial 75, en Barrancas

Ruta Nacional 40, en distintos tramos: Río Grande de San Juan, Cañadón de Oros, Río San Juan de Oro, entre El Cañadón y Paicone, y desde Susques hasta Puesto Sey

Ruta Provincial 79, en Abral Aite

Ruta Nacional 52, en los kilómetros 158, 165 y 178 (acumulación de sedimentos), y en el km 50 en Ronqui Angosto (reparaciones)

Ruta Provincial 11, en el río Las Burras

Ruta Provincial 5, entre Santa Catalina y Cieneguillas

Rutas Provinciales 64, 65 y 67

Ruta Provincial 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi

Ruta Nacional 34, entre RP 43 y RP 61, en Manantiales (con desvío y circulación reducida)

Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con RP 70 (presencia de baches) Recomendaciones para los conductores Desde el organismo provincial solicitaron a la población evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas y, en caso de circular, hacerlo con extrema precaución. Además, se recomienda: Respetar las indicaciones del personal de seguridad vial

No intentar cruzar ríos crecidos

Verificar el estado de las rutas antes de emprender viaje

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.