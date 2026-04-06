Estado de las rutas de este lunes 6 de abril en Jujuy: hay 5 caminos intransitables

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy difundió un nuevo parte sobre el
, en el que se detallan múltiples cortes y sectores con circulación restringida debido a las intensas lluvias, crecidas de ríos y desmoronamientos. estado de las rutas provinciales y nacionales
Estados de las rutas
Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales
Rutas intransitables
Las autoridades informaron que hay caminos totalmente cortados al tránsito, principalmente por la crecida de ríos:
Ruta Provincial 48, en la zona de El Carmen Ruta Provincial 37, camino a El Talar Ruta Provincial 22, en El Pongo Ruta Provincial 20, en los sectores de Los Blancos y El Cucho Ruta Provincial 29, a la altura del río Tesorero
Se recomienda evitar completamente estos sectores hasta nuevo aviso.
Sectores transitables con extrema precaución
Gran parte de la red vial presenta complicaciones que obligan a circular con suma cautela. Entre los tramos más afectados se encuentran:
Ruta Provincial 19, camino a Normenta (habilitado solo para vehículos 4x4) Ruta Provincial 26, en El Ceibal Ruta Provincial 73 y 73B, en zonas de Puerta de Zenta y Ocumazo Ruta Provincial 6, entre Santa Clara y El Fuerte Ruta Provincial 83, en Abra de Caña y paraje Aguada de Tidre Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza y desde Arroyo Seco hasta Finca Calla Huasi Ruta Provincial 7, en sectores de Cañadón Chico, Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi Ruta Provincial 4, acceso a Laguna de Yala Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera (sedimento sobre la calzada) Ruta Provincial 75, en Barrancas Ruta Nacional 40, en distintos tramos: Río Grande de San Juan, Cañadón de Oros, Río San Juan de Oro, entre El Cañadón y Paicone, y desde Susques hasta Puesto Sey Ruta Provincial 79, en Abral Aite Ruta Nacional 52, en los kilómetros 158, 165 y 178 (acumulación de sedimentos), y en el km 50 en Ronqui Angosto (reparaciones) Ruta Provincial 11, en el río Las Burras Ruta Provincial 5, entre Santa Catalina y Cieneguillas Rutas Provinciales 64, 65 y 67 Ruta Provincial 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi Ruta Nacional 34, entre RP 43 y RP 61, en Manantiales (con desvío y circulación reducida) Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con RP 70 (presencia de baches) Recomendaciones para los conductores
Desde el organismo provincial solicitaron a la población evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas y, en caso de circular, hacerlo con extrema precaución. Además, se recomienda:
Respetar las indicaciones del personal de seguridad vial No intentar cruzar ríos crecidos Verificar el estado de las rutas antes de emprender viaje
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