Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra

Estados Unidos e Irán firmaron este miércoles un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente , en un paso clave que adelanta la entrada en vigor del acuerdo y abre una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán.

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La firma fue reportada por medios internacionales como Axios, CNN, Reuters y AFP, que citaron a funcionarios estadounidenses e iraníes involucrados en el proceso.

El acuerdo, cuya formalización estaba prevista para el viernes en Suiza, fue suscripto de manera electrónica por ambas partes y luego rubricado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con Axios, el memorando “ya está en vigor”. Uno de los objetivos de acelerar el cronograma fue permitir una reapertura más rápida del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

Según las fuentes citadas, Trump y el vicepresidente JD Vance habían firmado previamente el memorando de manera virtual. Por la parte iraní lo hizo el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

“Puedo confirmar que se firmó”, afirmó un funcionario estadounidense al ser consultado sobre la participación directa del mandatario republicano en la firma del documento.

La nueva escalada, desencadenada por el derribo de un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, aumentó la incertidumbre. Acuerdo para el fin de la guerra en Medio Oriente.

La versión de Irán

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que el documento fue firmado electrónicamente por ambas partes.

“El memorando de entendimiento ha sido formalmente firmado electrónicamente por ambas partes”, declaró a la televisión estatal iraní.

Baqai explicó además que, tras la firma digital del acuerdo, ya no será necesaria una ceremonia formal de suscripción en Suiza. De todos modos, las delegaciones de ambos países mantendrán el encuentro previsto en Ginebra para avanzar en la siguiente fase de negociaciones.

El Líbano, una prioridad dentro del memorando

El funcionario iraní aseguró que las obligaciones asumidas por Teherán comenzaron a regir inmediatamente después de la firma. También sostuvo que el fin de los combates en el Líbano fue una prioridad central para la delegación iraní durante las negociaciones.

Según explicó, las referencias al país vecino aparecen de manera explícita en las cláusulas iniciales del memorando y contemplan el respeto a su soberanía e integridad territorial.

Baqai indicó que las conversaciones se concentraron exclusivamente en detener la guerra y establecer un marco para la estabilidad regional, dejando fuera de esta primera etapa la cuestión nuclear.

Próxima etapa: programa nuclear y sanciones

De acuerdo con las declaraciones de Teherán, el texto firmado establece un plazo inicial de 60 días para negociar un acuerdo más amplio centrado en el programa nuclear iraní y en un eventual levantamiento de sanciones económicas.

El portavoz iraní también remarcó que las capacidades militares de Irán no formarán parte de esas conversaciones. Según afirmó, el programa de misiles y los sistemas defensivos del país quedan excluidos de cualquier negociación futura.