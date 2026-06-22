Estados Unidos, ya clasificado, pone a prueba su invicto ante Turquía

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Estados Unidos y Turquía se enfrentarán en el estadio Los Ángeles el próximo jueves 25 de junio desde las 23:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo D del Mundial.

Los norteamericanos aseguraron anticipadamente el primer puesto y la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que los europeos afrontarán el encuentro sin posibilidades de avanzar de ronda.

Con dos victorias en sus primeras presentaciones, Estados Unidos ya aseguró el liderato del Grupo D y el pase a la siguiente etapa. Los norteamericanos derrotaron 4-1 a Paraguay en el debut y 2-0 a Australia en la segunda jornada, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la zona.

En tanto que Turquía llega a su último compromiso en el Mundial sin posibilidades de avanzar de ronda. Los europeos cayeron por 2-0 ante Australia en su estreno y posteriormente fueron derrotados por 1-0 por Paraguay, resultados que los dejaron sin opciones matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Turquía y Estados Unidos, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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