Estas son las mejores frases para dedicarles a tus abuelos

Eso no hay que dudarlo.

2. Todos deberíamos contar con una persona que sepa cómo bendecirnos... incluso en los peores momentos. Para mí, esa persona siempre ha sido mi abuela.

Por eso, siempre las recordamos con mucho amor.

3. Ahora que ya no estás entre nosotros, espero que en el cielo sepan valorar tu bondad y tu sonrisa.

¡Seguramente que sí!

4. Ojalá pudieras escaparte un rato del cielo y venir a abrazarme.

Es difícil no extrañarlos cuando no están.

5. Pasaré el resto de mis días echándote de menos, pero con la certeza de que aproveché lo mejor de ti.

Lo importante es quedarnos con los mejores recuerdos. ¡Feliz Día de los Abuelos!

6. Fuiste tú, abuelo, quien me enseñó el significado de amor verdadero.

Recordar a los abuelos y todo el amor que ellos nos dieron es algo que queda en el tiempo.

7. Cada vez que pienso en la persona que más me ha inspirado en el mundo, pienso en mi abuelo.

Un hermoso homenaje al abuelo por parte de Jones.

Todos estamos de acuerdo en que nuestra vida no sería la misma si nuestros abuelos no estuvieran en ella.

8. Ahora que soy mayor, me doy cuenta de lo que significa realmente tener un mejor amigo. Y me doy cuenta, también, de que el mío ha sido mi abuelo.

Recordar a nuestro abuelo es un gran homenaje.

9. Sé que ahí donde estés, nunca me faltará tu protección; eres mi ángel de la guarda.

10. Mientras has vivido, siempre te has preocupado de que no me faltara nunca una sonrisa. Ahora que no estás, seguiré sonriendo para hacerte feliz.

Recordemos siempre los mejores momentos con ellos.

Dedicatorias cortas y bonitas de los niños en el Día de los Abuelos

11. Cuando estás triste, el mejor lugar en el que puedes estar es en el regazo de tu abuela.

Allí encontrarás todo el consuelo.

12. Una abuela es un paraíso seguro del que uno no quiere salir jamás.

Son las mejores, en el Día de los Abuelos y el resto del año.

13. Creo que una de las experiencias más satisfactorias del ser humano es convertirse en nieto y después en abuelo.

Donald A. Norberg

Claro que sí, es muy cierto. ¡Feliz Día de los Abuelos!

Los abuelos sienten un inmenso amor por sus nietos.

14. A veces, el amor perfecto solo llega con el primer nieto.

No hay amor más puro que el de un abuelo y una abuela por sus nietos sin importar la cantidad que sean.

15. ¿Sabes por qué sois tan maravillosos? Porque sabéis escuchar y mostráis interés genuino en lo que tengo que decir.

Y, por eso, los amamos tanto.

16. Un hurra para esa abuela que cuida a sus nietos en lugar de ver la televisión.

Se merece un monumento.

Frases de nietos para abuelos

17. En el séptimo día Dios descansó, sus nietos estuvieron fuera de la ciudad.

Un poco de humor no viene nada mal.

18. Para mí, el mejor lugar cuando estoy triste es en los brazos de mi abuela.

Allí nos sentimos siempre protegidos.

19. Todos deberíamos tener una persona que sabe bendecirnos a pesar de la evidencia. Mi abuelo fue esa persona para mí.

Siempre son nuestros cómplices.

20. Es natural que a menudo nos sintamos más cerca de las generaciones lejanas que de las que nos preceden inmediatamente.

Una gran verdad.

21. Una abuela aparenta que no sabe quién eres en Halloween.

Erma Bombeck

Por supuesto, si eres la momia no te dirá tu nombre sino que se asustará con tu disfraz.

22. ¿Sabes por qué los niños siempre están tan llenos de energía? Porque las toman de los abuelos.

Por supuesto que sí.

23. Una abuela siempre te hace sentir como que te ha estado esperando todo el día, y ahora que está contigo... todo está bien.

¡Sí! Eso es muy cierto.

24. Un abuelo puede parecer mayor, pero lo cierto es que por dentro son los más jóvenes de todos.

¡Siempre están dispuestos a jugar!

25. Si nada va bien... llama a tu abuelo.

¡Exactamente! Todo el año (incluso en el Día de los Abuelos) estará disponible para ti.

26. La primera vez que rodeé tu dedo con mi diminuta mano, supe que quería quedarme aferrado a ti para siempre.

El amor entre los nietos y sus abuelos es inmenso y eterno.

27. Si los abuelos y los nietos se llevan tan bien, es porque tienen un enemigo en común.

Y todos sabemos cuál es, ¿verdad?

28. Merecías más de lo que obtuviste; contigo nunca nos faltó de nada.

Siempre podemos darles más.

29. Abuelo, eres como la luz de un paisaje. Siempre estás en el lugar correcto, en el momento correcto, listo para ayudarme cuando lo necesito.

No hay nada más lindo que la relación entre un nieto y sus abuelos.

30. Cuando los abuelos entran por la puerta, la disciplina se va por la ventana.

Es que son muy divertidos y adoran consentir a sus nietos.

31. Hay padres que no quieren a sus hijos, pero no existe un solo abuelo que no adore a su nieto.

Es muy cierto, siempre podemos encontrar refugio en los brazos de nuestros abuelos.

32. Nadie puede hacer por los niños lo que hacen sus abuelos... pues los abuelos son aquellos que rocían polvos de estrella sobre la vida de los niños pequeños.

La relación entre un nieto y sus abuelos es única e irrepetible.

33. Los nietos son la maravillosa compensación que Dios nos da por ser viejos.

Y esa compensación es de por vida.

34. Una abuela es un poco madre, un poco maestra y un poco mejor amiga.

Ellas son todo eso y mucho más.

35. Lo que ocurre en casa de la abuela... se queda en casa de la abuela.

Y es un secreto entre ella, la abuelita, y los nietos.

35. Solo tú has sabido transformar las peores situaciones en momentos inolvidables.

Esos momentos quedan en nuestra memoria por siempre.

36. Cada generación se rebela contra sus padres... ¡y se hace amiga de sus abuelos!

Exacto...

Frases para mi abuelo o abuela vivo/a

37. Lo que recuerdo con más carino de mi formación como humano, fue sin ningun lugar a duda lo que me ensenaron mis abuelos.

Los abuelos nos dejan grandes enseñanzas.

38. De los padres recibí la formación ética, práctica y académica; pero de los abuelos aprendí a amar y ser amado.

Sin duda, es la mejor enseñanza que ellos nos dan.

39. Las abuelas son voces del pasado y modelos de rol del presente. Las abuelas son puertas abiertas del futuro.

Nuestras abuelas nos pueden enseñar muchas cosas del pasado y del presente que nos dan lecciones del futuro.

40. Abuela, gracias por recordar todos mis logros y olvidar mis errores.

Todas las abuelas nos enseñan a enfocarnos solo en lo bueno.

41. Si te quedas con los mejores momentos, nunca estaréis separados. Guarda su presencia en tu corazón y logra así que viva para siempre.

Y así podrás recordarlos por siempre.

42. Cabellos blancos, es recuerdo un sin fin de vida. Es el abrigo de un tesoro de memoria y sabiduría.

Muy bien dicho.

43. No hay en nuestras vidas cómplice más hermoso que tú. Eres un maestro y también un padre y un gran amigo.

Ellos lo son todo.

44. Abuela, cada día me das buenos consejos, ricas galletas y los mejores besos.

Hermosa frase para dedicársela a nuestra abuela.

45. Abuelo, tienes la sabiduría de un búho y el corazón de un ángel.

Con los años, nuestros abuelos son capaces de contar sus aventuras las cuales les dieron una gran sabiduría.

46. Los abuelos pasan palabras de sabiduría a sus nietos.

Pues ellos, nuestros abuelos y abuelas, lo saben todo.

47. No necesitas un libro de historia si eres lo suficientemente afortunado de tener un abuelo.

Sus historias no se comparan con las de ningún libro.

48. No entiendes nada realmente a menos que se lo puedas explicar a tu abuela.

Claro que sí, ellas necesitan explicaciones muy claras.

49. Algunos de los mejores educadores del mundo son los abuelos.

Saben muchísimo, de eso no hay duda.

50. Los abuelos son una deliciosa mezcla de risas, historias maravillosas y amor.

Son siempre muy divertidos. ¡Los abuelitos siempre nos están contando chistes.

Frases de agradecimiento para los abuelos - Día de los Abuelos

51. Una abuela hace que nuestra vida sea mucho mejor.

Eso no hay que dudarlo nunca.

52. Abuelo, ¡eres el mejor regalo de mi vida!

Hermosa frase para dedicar a un abuelo.

53. Es el mejor día para decirte... ¡que nunca cambies!

Los queremos así como son, ¡siempre!

54. No hay planeta ni galaxia como un abuelo como tú.

Son lo más grande.

55. Tener un abuelo es contar con un tesoro que ha sabido conservar su corazón a través de los años.

¡Por supuesto que sí!

56. Las abuelas son como madres pero con extra de azúcar.

Y eso las hace muy dulces. ¡Te quiero mucho, abuela! Y hoy, en el Día de los Abuelos, quiero que te sientas tan especial como tú me haces sentir a mí.

57. Una abuela siempre amará a sus nietos más de lo que alguien pueda llegar a comprender.

Es algo muy cierto, son capaces de hacer lo que sea por ver a sus nietos felices.

58. Todo hogar necesita una buena abuela.

Y no hay quien pueda argumentar contra eso.

59. Eres el Sol, abuela, el sol que ilumina mi vida.

Y tiene muchísima razón. Las abuelitas saben iluminarnos con sus palabras y sus sonrisas.

60. Son los abuelos los que hacen que el mundo sea un poco más suave, un poco más bondadoso y bastante más cálido.

No hay nada mejor que estar en contacto con nuestros abuelos todo el tiempo.

61. Si tiene plata en el cabello y oro en el corazón, no hay duda... es un abuelo.

Debemos admirar a nuestros abuelos y tenerlos siempre en nuestro corazón.

62. Cuando te miro a los ojos veo sabiduría, compasión y el amor más puro del mundo.

Admiramos a nuestros abuelos, no podemos decir lo contrario.

63. Siempre serás mi ejemplo a seguir en la vida, abuela.

¡Por supuesto!

64. Nadie nunca me ha hecho tan feliz como tú, gracias por el apoyo incondicional, abuelo.

Los abuelitos y abuelitas creen siempre en nosotros. ¡Qué agradecidos estamos los nietos por nuestros queridos abuelos!

65. Abuela, siempre tuviste tiempo para hablar conmigo y hacerme sentir muy especial; gracias por todos esos momentos.

No hay palabras que expresen mejor nuestro agradecimiento.

66. Ser abuela debe ser magnífico; primero solo eres madre y después eres una persona sabia y llena de amor.

Las abuelas tienen una gran sabiduría y muchísimo amor para dar.

67. Los amigos más cercanos que hice a lo largo de la vida han sido personas que también crecieron cerca de un abuelo o abuela.

Ellos son capaces de transformarnos en los mejores seres humanos.

68. Los abuelos son magos que crean recuerdos maravillosos para sus nietos.

Y esos recuerdos son inolvidables.

69. Es algo grande ser una madre de una madre, es por eso que el mundo le llama abuela.

