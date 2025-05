Este jueves anunciarán las medidas para flexibilizar el uso de dólares "bajo el colchón"

El anuncio estaba previsto inicialmente para el jueves pasado, pero fue postergado debido a la cercanía con las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires , en las que Adorni era candidato por La Libertad Avanza (LLA) . Además, el aspecto jurídico y técnico de la medida aún no estaba completamente definido.

“ Probablemente, mañana ”, contestó Manuel Adorni este miércoles al ser consultado en conferencia de prensa sobre la fecha en que se presentarán las medidas. En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo , aclaró que no se trata de un blanqueo y que no habrá límites para el uso de los fondos ahorrados de manera informal .

“ No es un blanqueo ni es cierto eso que se dijo de los montos de 100 mil dólares ”, afirmó Caputo . “Lo que vamos a hacer es más profundo . Es el inicio de un nuevo régimen ”, expresó.

De acuerdo con el titular del Palacio de Hacienda, el alto grado de informalidad en el país tiene como origen principal la presión impositiva y las excesivas normativas. “Argentina reguló para la excepción. Asume que el 99,9% de los argentinos son delincuentes, vuelve loco a todo el mundo, y eso hace que la gente le escape a la formalidad”, argumentó.

La crítica de Luis Caputo la cantidad de regulaciones

Caputo también subrayó que muchas trabas regulatorias pueden eliminarse desde el Ejecutivo para facilitar la vida cotidiana. Y aclaró: “Hay muchas regulaciones que desde nuestro lado podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos. Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas, es simplificar la vida a los argentinos”.

El titular de Economía criticó el modo en que operan hoy los entes de control: “Duplicamos la gente en ARCA, multiplicamos las regulaciones y la informalidad creció”. Luego señaló: “Este esquema apunta a ganar formalidad. Que cada ente regule lo que le corresponde, no que todos quieren pasarle información a ARCA, todos pidan lo mismo. No tiene ninguna lógica ni sentido. Y además, lo más importante, es que no funcionó”.

El rol de la UIF

En paralelo, el funcionario difundió recientemente en su cuenta de X un hilo publicado por el economista y empresario pyme Gustavo Lázzari, quien ofreció una lectura favorable de las próximas iniciativas del Ejecutivo. Según Lázzari, lo planteado por el Gobierno “activa capitales hoy inmovilizados, fortalece el acceso al crédito, impulsa la formalización y favorece una mejor relación entre contribuyentes y el Estado”.

Hasta este miércoles, las tareas de ajuste técnico estuvieron lideradas principalmente por el ARCA, el ente encargado de recaudar y fiscalizar, cuyo funcionamiento será parcialmente reformado por el decreto con nuevas pautas para su labor de control. También participaron activamente la Unidad de Información Financiera (UIF), responsable de prevenir el lavado de dinero, y el Banco Central.

Aunque hasta pocas horas antes del anuncio los detalles eran limitados, el paquete contemplaría modificaciones operativas en tributos como el Impuesto a las Ganancias y en mecanismos de supervisión bancaria. El objetivo central es permitir que los dólares ingresen al sistema legal y puedan destinarse libremente a ciertos consumos, siempre que se complete una declaración jurada simple que especifique su procedencia. Esta instancia de declaración se integraría al régimen habitual del impuesto a las Ganancias.

El diseño del nuevo esquema atraviesa su recta final y el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que sería oficializada en las próximas horas.

El Gobierno intentará que el nuevo esquema, que será implementado mediante un decreto, cumpla con los requisitos globales en materia de transparencia financiera y lucha contra crímenes como el lavado de dinero, con el objetivo de evitar sanciones o llamados de atención por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad encargada de evaluar el cumplimiento de estas normas en los distintos países.

En relación con este tema, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló durante el encuentro de AmCham que “se está estudiando el mecanismo para que sea legítimo y para que no controvierta las leyes GAFI, de la OCDE, etcétera. Estamos insertándonos en el mundo. No es un sistema improvisado. Va a ser un sistema limitado y conforme a la ley. Nunca vamos a ver un dolo de dictar algo contra la ley”, aseguró.