Estudiantes eliminó a Corinthians y está en semifinales de la Libertadores

Alexis Castro marcó el gol de la victoria de Estudiantes ante Corinthians en el partido en el que avanzó a las semifinales de la Copa LibertadoresAndre Penner - AP

Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Corinthians en San Pablo y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 . Alexis Castro marcó el único gol del encuentro sobre el final y Memphis Depay falló un penal para el conjunto brasileño en la última jugada.

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El partido de ida había terminado 1-1 en La Plata, por lo que el triunfo en Brasil le permitió al equipo argentino quedarse con la serie y meterse nuevamente entre los cuatro mejores del continente.

Cuando el partido parecía dirigirse a una definición por penales, Alexis Castro apareció a los 42 minutos del segundo tiempo . Tomás Palacios evitó que la pelota se fuera por la línea de fondo, lanzó el centro atrás y Castro definió de aire para establecer el 1-0.

Fue el segundo gol del mediocampista en la serie, ya que también había convertido en el empate 1-1 disputado en La Plata.

Un penal para Corinthians en la última jugada

El cierre tuvo máxima tensión. En tiempo agregado, el VAR detectó una mano de Leandro González Pírez dentro del área y el árbitro sancionó penal para Corinthians. Memphis Depay tomó la responsabilidad, pero su remate salió por encima del travesaño. Inmediatamente después llegó el final y el festejo de Estudiantes en Brasil.

Alexis Castro marcó el gol de la victoria de Estudiantes ante Corinthians en el partido en el que avanzó a las semifinales de la Copa LibertadoresAndre Penner - AP

Estudiantes vuelve a semifinales después de 17 años

El Pincha no alcanzaba esta instancia de la Copa Libertadores desde 2009, cuando terminó consagrándose campeón luego de superar a Nacional de Uruguay en semifinales y a Cruzeiro en la final.

Ahora espera por el ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle. El conjunto brasileño llega al partido de vuelta con ventaja luego de imponerse 2-0 en Ecuador. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Palmeiras y Fluminense.