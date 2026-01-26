Estudiantes (RC) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

El cotejo entre Estudiantes (RC) y Argentinos Juniors, por la fecha 2 del Apertura, se jugará el próximo jueves 29 de enero, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.
Así llegan Estudiantes (RC) y Argentinos Juniors
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura
Estudiantes (RC) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Tigre por un resultado de 0 a 2.
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura
Argentinos Juniors llega con ventaja tras derrotar a Sarmiento con un marcador 1 a 0.
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 3: vs Banfield: 3 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs San Lorenzo: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Huracán: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 3: vs Belgrano: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Racing Club: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs River Plate: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Horario Estudiantes (RC) y Argentinos Juniors, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
