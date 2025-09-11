Estudiantes (RC) vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Estudiantes (RC) y Mitre (SE), por la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y Mitre (SE) En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos de la Primera Nacional Estudiantes (RC) logró un triunfo por 1-0 ante Colón. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional Mitre (SE) viene de caer derrotado 1 a 2 ante Def. de Belgrano. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0. Lucas Cavallero es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Mitre (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) y Mitre (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

