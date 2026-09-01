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1 de septiembre de 2026 - 08:57
Liga Profesional

Estudiantes (RC) vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Estudiantes (RC) vs Sarmiento, que se enfrentarán en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini el próximo viernes 4 de septiembre a las 16:45 (hora Argentina).

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Estudiantes (RC) vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo viernes 4 de septiembre a las 16:45 (hora Argentina).

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Así llegan Estudiantes (RC) y Sarmiento

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Tomás A. Ducó.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

Estudiantes (RC) consiguió sólo un punto en su último partido frente a Huracán, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento viene de caer en su estadio ante Unión por 1 a 4. El conjunto visitante tuvo un traspié en la jornada anterior que cortó su racha de triunfos consecutivos en 4 fechas. En estos encuentros, tiene un balance de 9 goles a favor y 6 encajados.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento resultó vencedor por 1 a 0.


Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Instituto: 14 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Belgrano: 20 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Racing Club: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Belgrano: 13 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Racing Club: 18 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs River Plate: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y Sarmiento, según país
  • Argentina: 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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