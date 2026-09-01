Estudiantes (RC) vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo viernes 4 de septiembre a las 16:45 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo viernes 4 de septiembre a las 16:45 (hora Argentina).
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Tomás A. Ducó.
Estudiantes (RC) consiguió sólo un punto en su último partido frente a Huracán, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.
Sarmiento viene de caer en su estadio ante Unión por 1 a 4. El conjunto visitante tuvo un traspié en la jornada anterior que cortó su racha de triunfos consecutivos en 4 fechas. En estos encuentros, tiene un balance de 9 goles a favor y 6 encajados.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento resultó vencedor por 1 a 0.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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