Estudiantes (RC) vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

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El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo viernes 4 de septiembre a las 16:45 (hora Argentina).

Así llegan Estudiantes (RC) y Sarmiento Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Tomás A. Ducó.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura Estudiantes (RC) consiguió sólo un punto en su último partido frente a Huracán, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento viene de caer en su estadio ante Unión por 1 a 4. El conjunto visitante tuvo un traspié en la jornada anterior que cortó su racha de triunfos consecutivos en 4 fechas. En estos encuentros, tiene un balance de 9 goles a favor y 6 encajados.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento resultó vencedor por 1 a 0.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Instituto: 14 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Belgrano: 20 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Racing Club: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Belgrano: 13 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Racing Club: 18 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs River Plate: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) y Sarmiento, según país Argentina: 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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