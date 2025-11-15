sábado 15 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 08:58
Liga Profesional

Estudiantes recibirá a Argentinos Juniors por la fecha 16

Te contamos la previa del duelo Estudiantes vs Argentinos Juniors, que se enfrentarán en el estadio el Tierra de Campeones mañana a las 20:15 (hora Argentina). Luis Lobo Medina será el árbitro del partido.

Estudiantes vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Estudiantes y Argentinos Juniors se medirán mañana a las 20:15 (hora Argentina). El encuentro corresponde a la fecha 16 del Clausura y se disputará en el estadio el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Argentinos Juniors

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Tigre. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Belgrano. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors resultó vencedor por 4 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.

Horario Estudiantes y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:15 horas
  • Colombia y Perú: 18:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas
  • Venezuela: 19:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
