Fabiana Cantilo habló de su economía: "Tengo que hacer dos shows por mes"

A lo largo de su trayectoria como artista en solitario, publicó una colección de discos elogiados tanto por críticos como por audiencias, abordando temas que abarcan desde el amor y la tragedia hasta los desafíos personales y la resiliencia.

Junto con su labor en el estudio, Fabiana ha mantenido una destacada actividad en conciertos, llevando su estilo distintivo en giras tanto a nivel nacional como internacional. Además de su música, es una voz comprometida en asuntos sociales y políticos.

Fabiana Cantilo junto a Charly García y Fito Páez.

Su actualidad

A comienzos de este año, Fabiana se unió a Nonpalidece en el sencillo "Love song", en colaboración con Fito Páez y Dean Fraser. El mes próximo emprenderá una gira por Uruguay; y en junio actuará ante su audiencia en el icónico Luna Park con Apocalipsis No.

“La idea es contar, con temas de mi autoría y otros, desde ‘hay un monstruo en la laguna’, de Luis Alberto Spinetta, como si fuera rock progresivo de antes. Desde ahí se cuenta que salgo como de un pantano y de cosas que me persiguen y con los temas vamos subiendo hasta que terminamos en Jupiter, en Narnia, en Mary Poppins. Pero en el medio se cuenta la salida del ser humano, de la prehistorita a la evolución o de nuestra s propias oscuridades a nuestros propios brillos”, adelantó.

En mayo Fabiana Cantilo inicia una gira por Uruguay.

Cómo vive hoy Fabiana Cantilo

Fabiana compartió que había gastado todo su dinero y que actualmente vive al día. Expresó que esta situación es beneficiosa para su carrera, ya que de lo contrario no estaría dedicada a la música y simplemente se preocuparía por cosas triviales. "Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: “Jodete por drogadicta”. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: “Jodete por no hacer las cosas bien”, expresó.

La artista señaló que participar en situaciones caóticas, privarse del sueño y cancelar espectáculos puede llevar a los productores a decidir no contratarla. "No tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy lady vaga", exclamó.

Fabiana Cantilo: "Me gasté toda mi plata, vivo al día".

Los hombres en la vida de Fabiana Cantilo

La carrera musical de Fabiana es exitosa y ampliamente reconocida. Aun así, su vida amorosa genera interés público debido a sus vínculos con destacados músicos del rock argentino, tales como Charly García y Fito Páez.

Fabiana reflexionó sobre sus relaciones pasadas, indicando que aquellos que la trataron mal o fueron mujeriegos no tuvieron un papel positivo en su vida amorosa. Sin embargo, destacó que tanto Fito Páez como Nahuel Lerena, con quienes mantuvo relaciones durante cinco años, la amaron profundamente y fueron excepciones a esa regla.

La cantante reflexionó sobre su pasado, reconociendo haber sido celosa y controladora en sus relaciones sentimentales. Reconoció que también actuaba según su voluntad, asumiendo la responsabilidad de su comportamiento. A pesar de sus acciones pasadas, mostró una actitud de autocrítica al darse cuenta de que su actitud no era favorable para mantener una relación saludable.

Fabiana Cantilo es una figura clave en la historia del rock argentino..

"Porque siempre había alguno que no me daba bola, porque me los elegía, entonces yo estaba sufriendo siempre atrás de algún pelotudo que no me daba bola. No quería sexo. Yo quería bailar, quería divertirme, no quería deprimirme. Entonces, cada 15 días dejaba de salir y a los 15 días vamos de nuevo. Y así, toda mi vida", concluyó Cantilo.