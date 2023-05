Mica tuvo un gran encuentro con Fabiana Cantilo para ver el resultado de su interpretación, "la serie se estrenó un miércoles y yo me junte el sábado anterior para verla y ver sus reacciones, fue muy lindo porque se encontró, yo tenía ganas que ella pueda verse. Me imagino que para uno de repente verse interpretado por otra persona, y además está basado en la historia de otra persona. Por suerte se encontró, me dijo que estaba muy parecida".

"Siento que un punto el personaje entró en mi, y yo no tenía que pensar en que movimiento hacer o caras hacer, al principio estaba muy preocupada por eso, pero a medida que iba pasado el rodaje se me hizo un poco más fácil".

Ella tiene una voz muy particular, que a su vez es muy difícil, eso fue lo único que me preocupo de las escenas. Ella tiene una voz muy particular, que a su vez es muy difícil, eso fue lo único que me preocupo de las escenas.

"De hecho tuve la oportunidad de que una vez que terminó el rodaje fue poder doblar la voz. Me pasó de que me preguntaban mucho cuando se estrenaba".

En algún punto la serie te toca la fibra. En algún punto la serie te toca la fibra.

"Hay un montón de cosas que fueron súper importantes para la música en nuestro país" dijo la actriz.

Que es el amor después del amor

"Le pregunté a Fito, ¿quién es el amor después del amor, es Fabi o Ceci?, y el me respondió, 'es Ceci y es Fabi', porque sin una no habría otra".

"Fabi lo cambia y lo modifica, y Ceci también estuvo ahí, el amor te cambia sin dudas".

La actriz conoció Jujuy después del rodaje la serie

Mica conoció Jujuy después de terminar con el rodaje de la serie de Fito Páez, "Conozco Jujuy, después de rodar tenía un viaje planeado con amigos y fui a conocer Salta y Jujuy, visité Humahuaca, el cerro de los 7 colores, hice base en Purmamarca y me enamoré del lugar".

Proyectos a futuro

"Sería hermoso que tengan una nueva temporada, mientras rodabamos teníamos ganas de que hayan otras historias del lado de Fabi, de Charly, de Spinetta, que todo se vaya cruzando. Nos hacíamos esa idea, y queríamos que suceda" finalizó la actriz para Canal 4 de Jujuy.

MICA RIERA EN EXCLUSIVA CON CANAL 4

Biografía de la actriz

María Micaela Riera nació hace 31 años en Santa Fe y tenía poco más de un año cuando el disco de Fito Páez salió a la calle. El dato anecdótico, que también alcanza a Ivos Hochman -el Fito de fantasía, clase 1994- sirve como muestra del alcance transgeneracional de la obra de Fito Páez, puntualmente de este disco. Hay una frescura en la pareja protagónica, quizás más en Mica al estar liberada de llevar el peso de la historia, que transpira naturalmente aquellas emociones.

Mientras corrían los ‘90 y las canciones de Fito se reproducían ahora en los discman y su amor después del amor crecía del brazo de Cecilia Roth, Mica cautivaba con su histrionismo a propios y extraños. La niña graciosa y chispeante soñaba con ser actriz, o quizás era parte de su destino, quién lo sabe. Su puente a la fama tuvo el color de otro cliché: estaba con su mamá, la periodista de espectáculos Cristina Clement, cuando se cruzó con Pancho Dotto, el histórico manager de modelos, que algo vio en ella y le propuso sumarse a su staff. Y si bien en su cabeza no estaba desfilar. y se creía lejos de cualquier divismo de pasarela, algún impulso le hizo decir que sí.

A pesar de sus 14 años, Mica tenía claro que el modelaje iba a ser una transición a lo que realmente quería hacer. Con la plata de sus primeros desfiles, se pagó las clases de teatro. Y tres años después, vio como todo había valido la pena cuando se presentó al casting de Consentidos. La eligieron entre más de 800 aspirantes e hizo su debut en la tira juvenil que protagonizaban Natalie Pérez y Michel Noher.