jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 07:59
MLS

FC Cincinnati vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

FC Cincinnati y Charlotte FC se enfrentan en el TQL Stadium. El duelo se jugará el domingo 10 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El juego entre FC Cincinnati y Charlotte FC se disputará el próximo domingo 10 de agosto por la semana 23 de la MLS, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el TQL Stadium.

Así llegan FC Cincinnati y Charlotte FC

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de FC Cincinnati en partidos de la MLS

En la fecha anterior, FC Cincinnati se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Inter Miami. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

En la jornada anterior, Charlotte FC derrotó 2-0 a Toronto FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 11 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Charlotte FC lo ganó por 2 a 0.


Fechas y rivales de FC Cincinnati en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Portland Timbers: 16 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs New York City FC: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Philadelphia Union: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Nashville SC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs LA Galaxy: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Real Salt Lake: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs New York Red Bulls: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs New England Revolution: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Inter Miami: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs New York City FC: 19 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
Horario FC Cincinnati y Charlotte FC, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

FUENTE: nota.texto7

Temas
