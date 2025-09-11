Ferro vs San Miguel: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

San Miguel y Ferro se enfrentarán en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Ferro y San Miguel Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional Ferro igualó 0-0 frente a Quilmes. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional San Miguel igualó 1-1 ante Almagro en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y San Miguel se llevó la victoria por 2 a 0. Bruno Amiconi fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar Horario Ferro y San Miguel, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

© 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

