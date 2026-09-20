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20 de septiembre de 2026 - 21:57
Jujuy.

FNE2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Paje 10 Provincial

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene nuevo Paje 10 Provincial. Bautista Pellegrini, fue elegido en una noche llena de emoción, entusiasmo y toda la energía de los estudiantes jujeños.

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Por  Verónica Pereyra
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La elección reunió a representantes de distintos puntos de Jujuy, en una jornada marcada por la emoción, los nervios, las sonrisas y toda la energía de los estudiantes.

Bautista, el nuevo Paje 10 de Jujuy

El título de Paje 10 Provincial quedó en manos de Bautista Pellegrini, quien representó al Colegio Santa Teresita de San Salvador de Jujuy en esta nueva edición de la FNE.

El elegido recibió el reconocimiento ante una Ciudad Cultural que volvió a convertirse en el punto de encuentro de estudiantes, familias y público que acompaña cada una de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

FNE 2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Chico 10 Provincial

Bautista Pellegrini, representante de Santa Teresita, fue elegido como el nuevo Chico 10 Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La elección también dejó definidos los demás títulos de la noche:

  • Paje 10: Bautista Pellegrini – Santa Teresita
  • 1° Representante: Horacio Durand – Bachillerato 9 de El Talar
  • 2° Representante: Carlos Zamboni – Escuela Normal de Humahuaca
  • 1° Paje de Honor: Santiago Maldonado – Agrotécnica El Brete
  • 2° Paje de Honor: Juan Yapura – IPSEL

La elección se vivió con mucha emoción, entusiasmo y toda la energía de los estudiantes que llegaron desde distintos puntos de Jujuy para ser parte de la FNE 2026.

Así continúa la agenda de la FNE 2026

La celebración no se detiene y durante los próximos días continuará la agenda de actividades en Ciudad Cultural.

  • Lunes 21 de septiembre: Exposición de carrozas de 15 a 18 hs. y Elección de la Representante Provincial desde las 21 hs.
  • Martes 22 de septiembre: Congreso Nacional de la Juventud y desfile doble de carrozas.
  • Miércoles 23 de septiembre: Congreso Nacional de la Juventud y desfile doble de carrozas.
  • Jueves 24 de septiembre: Actividades de la FNE.
  • Viernes 25 de septiembre: Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa así con una agenda cargada de encuentros, desfiles y elecciones que tienen como protagonistas a los estudiantes de Jujuy.

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