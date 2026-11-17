Evacuaron Recursos Hídricos por un fuerte olor a gas, pero no encontraron ninguna fuga

Una nueva alerta por una fuga de gas se registró este martes 17 de noviembre en San Salvador de Jujuy. Esta vez, el episodio ocurrió en el edificio de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Todo el personal fue evacuado preventivamente y una trabajadora sufrió una descompensación, mientras equipos de Emergencias y Naturgy realizaron inspecciones para determinar el origen del olor.

Sociedad. Lanús: detectaron otro escape de gas y montaron un operativo de emergencia

Sociedad. Explosión de un caño de gas en Lanús: investigan a MetroGAS y hay dos detenidos

El episodio ocurrió prácticamente en simultáneo con la evacuación de la escuela Juanita Stevens, donde los alumnos debieron abandonar las aulas por una situación similar. Sin embargo, hasta el momento no se estableció ninguna relación entre ambos hechos.

Carlos Mamaní, coordinador de Emergencias , explicó en diálogo con Canal 4 que el aviso llegó durante las primeras horas de la mañana.

"En forma simultánea se dieron, lamentablemente, estas dos pérdidas de gas. Más que nada una en la escuela Juanita Stevens y otra acá en este edificio que es de Recursos Hídricos" "En forma simultánea se dieron, lamentablemente, estas dos pérdidas de gas. Más que nada una en la escuela Juanita Stevens y otra acá en este edificio que es de Recursos Hídricos"

No obstante, aclaró que las primeras inspecciones no permitieron confirmar una fuga en el establecimiento.

"Afortunadamente no registramos una pérdida de gas. Por eso también pedimos la concurrencia del personal de Naturgy, más que nada para que hagan las evaluaciones técnicas a través de su explosímetro. Tomaron los rangos de explosividad y no tuvieron registro en relación a este tema", detalló.

"Afortunadamente no registramos una pérdida de gas" "Afortunadamente no registramos una pérdida de gas"

Una empleada se descompensó y evacuaron todo el edificio

Como primera medida, las autoridades dispusieron retirar al personal de las oficinas y ventilar las instalaciones.

"Se hizo una evacuación general de este edificio de Recursos Hídricos para tomar todos los recaudos necesarios" "Se hizo una evacuación general de este edificio de Recursos Hídricos para tomar todos los recaudos necesarios"

También indicó que solicitaron al área de Higiene y Seguridad mantener puertas y ventanas abiertas y evitar el encendido de cualquier dispositivo que pudiera representar un riesgo.

"Lo que le pedimos a la gente de Higiene y Seguridad de este sector es que hagan las ventilaciones tanto de las puertas y ventanas, que no accionen ningún aparato o nada por el estilo que me pueda generar un rango de explosividad", sostuvo.

Durante el operativo, una de las trabajadoras presentó problemas de salud."No tuvimos ningún inconveniente, pero sí la descompensación de una contadora que trabajaba en este sector por la inhalación, a lo mejor, de este gas. Pero está bien ella, así que se trasladó después a su domicilio", contó el coordinador.

El funcionario explicó además que se revisaron sectores cercanos, incluidos galpones y una playa de estacionamiento, para intentar establecer de dónde provenía el olor.

"Ellos no sabían especificarnos de dónde venía, porque el medidor general de gas estaba cortado desde hace un tiempo atrás, porque estaban haciendo algunas reparaciones, pero no fue producto de este sector que haya originado un escape de gas", manifestó.

Entre las posibilidades evaluadas, mencionó que el olor podría haber provenido de algún vehículo o de una fuente exterior, aunque esto tampoco pudo confirmarse.

"Lo que evaluamos es que pudo haber sido a través de algún vehículo, de algún escape que se producía en la parte exterior, pero no notamos nada. Ya vino la empresa, hizo las mediciones correspondientes, así que no tuvimos ningún inconveniente", agregó.

Una trabajadora aseguró que el olor a gas continuaba

Aunque las primeras mediciones no encontraron pérdidas, la preocupación persistía entre algunos empleados.

Durante la cobertura de Canal 4, una trabajadora contó que habían recibido instrucciones para regresar a las oficinas, pese a que todavía percibían el olor: "Hasta el momento, el agente de personal nos dijo que debemos entrar. No detectaron todavía ninguna falla, pero que sí debíamos ingresar al edificio", relató.

Sin embargo, advirtió que la situación no parecía estar completamente resuelta. "Hasta el momento estamos normalmente, pero la fuga de gas se sigue sintiendo. Viene por ratos, de ese que trae el viento, pero seguimos sintiendo nosotros", aseguró.

La empleada explicó que permanecían atentos a las indicaciones de las autoridades: "Estamos esperando instrucciones, pero al momento estamos con el servicio normal".

El operativo también afectó la circulación vehicular en el centro de San Salvador de Jujuy. En un primer momento se dispusieron cortes y desvíos en la zona de Argañarás y Belgrano, debido al importante movimiento de colectivos y otros vehículos.

"Como medida preventiva se estableció el corte del tránsito, con la colaboración de personal de la Policía y de Tránsito de la Municipalidad" "Como medida preventiva se estableció el corte del tránsito, con la colaboración de personal de la Policía y de Tránsito de la Municipalidad"

Posteriormente, durante la cobertura periodística, se confirmó que la circulación había sido habilitada nuevamente, mientras los equipos técnicos continuaban realizando controles.

Por el momento, las inspecciones no confirmaron una fuga de gas dentro del edificio de Recursos Hídricos. Sin embargo, el testimonio de los trabajadores reflejó que el olor todavía se percibía por momentos, por lo que permanecían a la espera de nuevas indicaciones.