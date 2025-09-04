Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

El juego entre Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia (J) se disputará el próximo domingo 7 de septiembre por la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 14:15 (hora Argentina) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia (J)
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional
En la fecha anterior, Gimnasia (Mendoza) se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Nueva Chicago. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional
En la jornada anterior, Gimnasia (J) derrotó 1-0 a Central Norte. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 1 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (J) lo ganó por 2 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Bryan Ferreyra.
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 31: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia (J), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:15 horas
- Colombia y Perú: 12:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:15 horas
- Venezuela: 13:15 horas
