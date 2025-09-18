Godoy Cruz vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 16:45 (hora Argentina), Instituto visita a Godoy Cruz en el estadio la Bodega, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Godoy Cruz y Instituto La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura Godoy Cruz viene de empatar ante Barracas Central por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto viene de vencer a Argentinos Juniors en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 3 goles y 6 le han convertido.

En los últimos 3 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Jorge Baliño.

Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs San Lorenzo: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Lanús: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario Godoy Cruz e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.