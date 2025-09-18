jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 09:52
Liga Profesional

Godoy Cruz vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

En la previa de Godoy Cruz vs Instituto, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 21 de septiembre desde las 16:45 (hora Argentina) en el estadio la Bodega. El árbitro designado será Jorge Baliño.

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 16:45 (hora Argentina), Instituto visita a Godoy Cruz en el estadio la Bodega, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Godoy Cruz y Instituto

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz viene de empatar ante Barracas Central por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto viene de vencer a Argentinos Juniors en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 3 goles y 6 le han convertido.

En los últimos 3 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jorge Baliño.


Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Lanús: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Godoy Cruz e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

