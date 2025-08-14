Güemes (SE) vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 17 de agosto, All Boys visita a Güemes (SE) en el estadio Arturo Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Güemes (SE) y All Boys La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional Güemes (SE) viene de empatar ante Alvarado por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional All Boys viene de vencer a Patronato en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 2 goles y 1 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y All Boys se quedó con la victoria por 3 a 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Fabrizio Llobet.

Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar Horario Güemes (SE) y All Boys, según país

