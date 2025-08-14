Güemes (SE) vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

El próximo domingo 17 de agosto, All Boys visita a Güemes (SE) en el estadio Arturo Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El próximo domingo 17 de agosto, All Boys visita a Güemes (SE) en el estadio Arturo Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Güemes (SE) viene de empatar ante Alvarado por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 4 en el arco rival.
All Boys viene de vencer a Patronato en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 2 goles y 1 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y All Boys se quedó con la victoria por 3 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Fabrizio Llobet.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.