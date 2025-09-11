Güemes (SE) vs Racing (Cba): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

El próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Racing (Cba) visita a Güemes (SE) en el estadio Arturo Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional.
Así llegan Güemes (SE) y Racing (Cba)
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional
Güemes (SE) fue derrotado en el Don León Kolbowsky frente a Atlanta por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional
Racing (Cba) viene de vencer a Patronato en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 4 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 2.
El encargado de impartir justicia en el partido será Joaquín Gil.
Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 32: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 32: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
Horario Güemes (SE) y Racing (Cba), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
