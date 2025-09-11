Güemes (SE) vs Racing (Cba): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Racing (Cba) visita a Güemes (SE) en el estadio Arturo Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Güemes (SE) y Racing (Cba) El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional Güemes (SE) fue derrotado en el Don León Kolbowsky frente a Atlanta por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional Racing (Cba) viene de vencer a Patronato en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Joaquín Gil.

Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar Horario Güemes (SE) y Racing (Cba), según país Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







