Habló la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil y recordó una fuerte condena

Jueza Marta Pascual: "No se les puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena"

La jueza Marta Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires , volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de conocerse un video de 2023 en el que cuestionó una condena de 25 años de prisión que ella misma había firmado contra un joven acusado y condenado por abusar sexualmente de su hija recién nacida hasta provocarle la muerte.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una charla organizada por la Universidad de Lanús , en el marco de actividades de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. Allí, Pascual recordó uno de los expedientes que más la impactaron durante su carrera judicial.

Según relató, el caso involucraba a un joven de Almirante Brown que había abusado sexualmente de su hija recién nacida hasta causarle la muerte. La magistrada describió la gravedad de las pericias y el impacto que el expediente tuvo sobre los integrantes del tribunal. Pascual formó parte del tribunal que finalmente impuso una pena de 25 años de prisión . Sin embargo, durante aquella exposición reconoció que con el paso del tiempo modificó su posición.

“Yo hoy no se lo daría” “Yo hoy no se lo daría”

También recordó que la sentencia fue posteriormente revisada y confirmada por instancias superiores, entre ellas la Cámara de Casación. Pascual explicó que esperaba que alguno de esos tribunales considerara excesiva la pena, pero eso no ocurrió.

La magistrada aclaró que su planteo no implicaba restarle gravedad al hecho. Su cuestionamiento estaba relacionado con el tipo y la extensión de las penas aplicadas a personas jóvenes.

“Yo creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena” “Yo creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena”

Durante la misma charla aseguró que suele inclinarse por penas más bajas y medidas alternativas al encierro, al considerar que una permanencia prolongada en prisión no necesariamente favorece la reinserción de los adolescentes.

El video de Marta Pascual fue grabado en una charla de la Universidad de Lanús con alumnos de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos y quedó publicado en YouTube.

La jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

Las declaraciones de 2023 adquirieron nuevamente relevancia después de que Pascual resolviera esta semana suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

La nueva legislación reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y permite que adolescentes de esa edad sean sometidos a procesos judiciales por delitos contemplados en el Código Penal.

Pascual aclaró, sin embargo, que su resolución no cuestiona específicamente la reducción de la edad de imputabilidad. El argumento central estuvo puesto en las condiciones de infraestructura, recursos y funcionamiento con las que cuenta actualmente la provincia para implementar el nuevo sistema.

Por qué suspendió la aplicación durante 60 días

La jueza planteó que antes de avanzar deben establecerse cuestiones concretas como quién supervisará a cada adolescente, qué recursos tendrán los centros donde eventualmente sean alojados y cómo funcionarán las alternativas al encierro previstas por la legislación.

En declaraciones públicas posteriores a su resolución, Pascual advirtió sobre las consecuencias de mantener a adolescentes privados de libertad sin acceso adecuado a educación, capacitación laboral o tratamiento terapéutico.

Durante los 60 días de suspensión, la magistrada pidió que los distintos poderes del Estado bonaerense definan las condiciones necesarias para implementar el régimen.

Pascual es titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. Cuenta con más de 35 años de trayectoria vinculada a políticas de niñez y adolescencia.