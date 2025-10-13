Hoy comienza el proceso participativo sobre la licitación del transporte urbano

Desde este lunes 13 de octubre , el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy habilitó el período de participación ciudadana para emitir opinión sobre el proyecto de licitación del Transporte Público de Pasajeros por colectivos , una instancia clave dentro del proceso de renovación del sistema urbano.

San Salvador de Jujuy. Proceso participativo en la Licitación del Transporte Urbano de Pasajeros

Durante los próximos 15 días hábiles , vecinos, instituciones, colegios profesionales y organizaciones podrán acceder al pliego, presentar observaciones y aportar sugerencias que serán analizadas por los concejales antes de emitir el dictamen final. El documento puede consultarse en la página web oficial del Concejo Deliberante: www.cdjujuy.gob.ar .

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar , destacó la importancia de este proceso abierto:

"Seguimos avanzando con el pliego de licitación remitido por el Ejecutivo Municipal. La idea es escuchar todas las voces, desde los vecinos hasta instituciones como la Universidad Nacional de Jujuy, el Colegio de Abogados o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas", explicó.

Un proceso con participación vecinal

Aguiar subrayó que el objetivo principal es enriquecer el proyecto con miradas diversas.

“Queremos nutrirnos de distintas opiniones y versiones que nos colaboren para emitir la mejor ordenanza posible. Por eso invitamos a los centros vecinales, a las instituciones y a todos los vecinos a presentar sus ponencias por escrito”, señaló el edil.

Una vez finalizado el plazo de participación, el Concejo analizará todas las observaciones y formulará el dictamen definitivo, que será sometido a votación en el recinto. De aprobarse, la convocatoria a licitación se concretaría durante el transcurso de 2026.

Cómo acceder al pliego

Los interesados pueden consultar el documento completo del pliego de licitación en el sitio web del Concejo Deliberante o de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

“Los vecinos podrán analizarlo y realizar los aportes que consideren pertinentes”, concluyó Aguiar.