martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 20:09
Jujuy.

Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

La mujer que reside en San Pedro de Jujuy, cumplirá 15 días de prisión preventiva en el penal de Gorriti.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.

Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.

Imagen difundida en las redes sociales.
Repudiable.

Maltrato animal: mataron a una perra a balazos en Los Alisos
Foto ilustrativa.
Alarmante.

Aumentaron las denuncias y los casos de maltrato animal en Jujuy

El fiscal Agustín Jarma detalló a TodoJujuy que la audiencia de formulación de cargos se realizó esta mañana, donde solicitaron la prisión preventiva para la acusada, la cual fue otorgada por quince días mientras se completan las pruebas.

Prisión preventiva y próximos pasos en la investigación

La imputada permanecerá detenida en San Pedro, su lugar de residencia y luego será trasladada al Penal de Gorriti. Según explicó el fiscal, la ley permite una prisión preventiva que va desde un mínimo de quince días hasta un máximo de un año, mientras se avanza en el caso.

Durante estos quince días se trabajará para ingresar todas las evidencias necesarias para elevar la causa a juicio. Jarma destacó que "el caso está robustecido", aunque aún quedan detalles por confirmar.

Evidencias sólidas y testimonios clave

El fiscal agregó que existen testigos, todos los análisis y pericias que apuntan directamente a la imputada. “No hay forma de que pueda no ser ella”, aseguró, reafirmando la contundencia de las pruebas recolectadas.

Condenaron a un jujeño a dos años de ejecución condicional por maltrato animal

En un fallo considerado "histórico" para la Justicia Ambiental, la jueza Laura Flores habló de la condena a 24 meses de prisión de ejecución condicional, que realizaron en la jornada de hoy a un hombre por matar a una perrita con una escopeta en la localidad de Los Alisos.

El imputado no solo fue hallado culpable del delito de maltrato animal, sino también por portación ilegítima de arma de fuego, ya que utilizó una escopeta para cometer el hecho. La sentencia fue homologada tras una audiencia de juicio abreviado, en la que se valoraron informes periciales y videos que registraban la agonía del animal.

¿Cómo y ante que casos se debe denunciar maltrato animal?

Ocurre maltrato animal cuando:

-No alimentar a los animales.

-Espolearlos para el trabajo.

-Hacerlos trabajar jornadas excesivas.

-Estimularlos con drogas.

-Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

maltrato abandono animal.jpg

Mientras que los actos de crueldad son:

-Mutilar cualquier parte del animal, salvo con fines de mejoramiento.

-Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título médico veterinario.

-Castigar y arrollar animales intencionalmente.

-Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, en que los mate, hiera u hostilice.

Dique Los Alisos.
Policiales.

Hallaron un cadáver en el dique Los Alisos

Por  Federico Franco

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El Vejigazo fue el inicio de la FNE.
Detalles.

Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza" en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel