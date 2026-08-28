Incendio en Volcán: Trabajan varias dotaciones de bomberos y recomiendan circular con precaución por Ruta 9

Incendio en Volcán

El incendio continúa activo en el sector de Chilcayoc, en la localidad de Volcán, donde diferentes equipos trabajan para contener el avance del fuego. El coordinador provincial de Emergencias y Protección Civil, Carlos Mamaní, informó que una familia que se encontraba en el sector está fuera de peligro. En la zona continúan trabajando unidades de emergencia, brigadas de incendios forestales y Bomberos de la Policía.

Una familia de Volcán se encontraba en la zona Uno de los principales puntos de atención estuvo puesto en una familia que se encontraba en el sector alcanzado por el incendio. Mamaní confirmó que sus integrantes se encuentran fuera de peligro, mientras continúan las tareas operativas en Chilcayoc.

Hasta el momento no se informaron personas heridas como consecuencia del fuego. Hasta el momento no se informaron personas heridas como consecuencia del fuego.

Continúan las tareas para controlar el incendio Desde primeras horas de la mañana se mantiene desplegado un operativo para contener el incendio y evitar su propagación. En el lugar trabajan brigadas de incendios forestales, Bomberos de la Policía y unidades de emergencia, con tareas concentradas en los sectores afectados.

Precaución sobre la Ruta Nacional 9 Debido al incendio y a la presencia de humo, quienes circulen por la Ruta Nacional 9 a la altura de Volcán deben extremar las precauciones. Se recomienda: Reducir la velocidad.

Circular con precaución.

Seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona. A los vecinos próximos al sector se les aconseja no acercarse al incendio y mantener puertas y ventanas cerradas mientras persista el humo.

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