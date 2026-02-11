Independiente Riv. (M) vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Independiente Riv. (M) recibe el próximo sábado 14 de febrero a Belgrano por la fecha 5 del Apertura, a partir de las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Belgrano Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 1-0. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 3 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 7 goles y le han marcado 3.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Banfield. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 2 en su arco.

Independiente Riv. (M) ha mantenido una racha impresionante en el estadio Bautista Gargantini, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Independiente: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Club: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Horario Independiente Riv. (M) y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

