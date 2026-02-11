miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 08:37
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Independiente Riv. (M) vs Belgrano. El duelo, a disputarse en el estadio Bautista Gargantini el sábado 14 de febrero, comenzará a las 22:00 (hora Argentina) y será dirigido por Nazareno Arasa.

Independiente Riv. (M) vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Independiente Riv. (M) recibe el próximo sábado 14 de febrero a Belgrano por la fecha 5 del Apertura, a partir de las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Lee además
huracan vs sarmiento: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del apertura

Huracán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
velez se enfrentara a defensa y justicia por la fecha 5

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Así llegan Independiente Riv. (M) y Belgrano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 1-0. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 3 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 7 goles y le han marcado 3.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Banfield. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 2 en su arco.

Independiente Riv. (M) ha mantenido una racha impresionante en el estadio Bautista Gargantini, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Independiente: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Racing Club: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Horario Independiente Riv. (M) y Belgrano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Huracán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Independiente se enfrenta ante la visita Lanús por la fecha 5

Argentinos Juniors se enfrentará ante River Plate por la fecha 5

Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy juega hoy con central cordoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Falleció el jugador Matías Alfonso de Ledesma.
Luto.

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

Incidentes afuera del Congreso: la Policía se enfrenta con manifestantes que tiran bombas molotov
Debate.

Incidentes afuera del Congreso: la Policía se enfrenta con manifestantes que tiran bombas molotov

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel