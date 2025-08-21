jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 10:43
Liga Profesional

Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Independiente y Platense se miden en el estadio la Caldera del Diablo el domingo 24 de agosto a las 20:30 (hora Argentina) y Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.

Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 del Clausura, Platense e Independiente se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Lee además
union vs huracan: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Unión vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
a todo o nada: rosario central y newell`s juegan el clasico rosarino

A todo o nada: Rosario Central y Newell`s juegan el clásico rosarino

Así llegan Independiente y Platense

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense venció 2-1 a San Lorenzo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Instituto: 29 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Godoy Cruz: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Platense, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Unión vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

A todo o nada: Rosario Central y Newell`s juegan el clásico rosarino

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 6

Argentinos Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Atlético Tucumán y Talleres se miden por la fecha 6

Lo que se lee ahora
como esta el hincha que cayo al vacio de la tribuna de independiente
Terribles incidentes.

Cómo está el hincha que cayó al vacío de la tribuna de Independiente

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Convenio entre Jujuy y Chille. video
Comercio.

Zofri de Iquique, el Gobierno de Jujuy y PuertoNoa firmaron un importante acuerdo

Carlos Sadir. video
País.

Carlos Sadir habló sobre el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel