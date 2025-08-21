Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Por la fecha 6 del Clausura, Platense e Independiente se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Independiente no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
Platense venció 2-1 a San Lorenzo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.
El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.
