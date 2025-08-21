Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 del Clausura, Platense e Independiente se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Platense El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense venció 2-1 a San Lorenzo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1. El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Instituto: 29 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Godoy Cruz: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y Platense, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.