lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de junio de 2026 - 23:12
19

Inglaterra y RD Congo protagonizan un duelo inédito en los 16avos del Mundial

La previa del choque de Inglaterra ante RD Congo, a disputarse en el estadio Atlanta el miércoles 1 de julio desde las 13:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Inglaterra y RD Congo protagonizan un duelo inédito en los 16avos del Mundial
BsAs (DataFactory)

Inglaterra enfrentará a RD Congo, en el marco de la llave 12 del Mundial, el próximo miércoles 1 de julio a partir de las 13:00 (hora Argentina), en el estadio Atlanta.

Lee además
Boca se prepara para la segunda parte del año. 
Deportes.

Boca vuelve al norte: confirmó un amistoso internacional ante Athletico Paranaense
franco colapinto termino 15° en austria y quedo fuera de los puntos con alpine
Deportes.

Franco Colapinto terminó 15° en Austria y quedó fuera de los puntos con Alpine

Mientras los ingleses aseguraron el primer puesto del Grupo L con siete puntos, la República Democrática del Congo logró una clasificación histórica al avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Inglaterra comenzó su recorrido con un triunfo por 4-2 sobre Croacia, luego igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase inicial con una victoria por 2-0 ante Panamá para quedarse con el liderazgo de su zona.

Campeona del mundo como anfitriona en 1966 tras vencer a Alemania Federal por 4-2 en la final, los Tres Leones volvieron a instalarse entre las cuatro mejores selecciones en 1990 y 2018. Además, alcanzaron los cuartos de final en otras cinco ediciones, consolidándose como una de las potencias históricas del torneo.

Por su parte, la República Democrática del Congo firmó una campaña inolvidable en el Grupo K. Debutó con un empate 1-1 ante Portugal, cayó por la mínima frente a Colombia y selló su clasificación con un contundente 3-1 sobre Uzbekistán. El conjunto dirigido por Fabio Cannavaro hizo historia al avanzar por primera vez a una fase de eliminación directa.

El combinado africano solo había participado anteriormente en un Mundial, en 1974 bajo el nombre de Zaire. En aquella edición perdió sus tres encuentros y finalizó el torneo sin convertir goles.

Inglaterra y la República Democrática del Congo nunca se enfrentaron en un partido oficial. El duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 marcará el primer antecedente entre ambas selecciones.

Horario Inglaterra y RD Congo, según país
  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca vuelve al norte: confirmó un amistoso internacional ante Athletico Paranaense

Franco Colapinto terminó 15° en Austria y quedó fuera de los puntos con Alpine

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final

República Democrática del Congo clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Boca se prepara para la segunda parte del año. 
Deportes.

Boca vuelve al norte: confirmó un amistoso internacional ante Athletico Paranaense

Por  Victoria Marín

Las más leídas

La nevada en Yala vista desde el aire
Tiempo.

Jujuy despide junio con bajas temperaturas y una alerta por fuertes vientos

El jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad
Jujuy.

Quién es el jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

El jujeño que llevó la bandera de Abra Pampa al Mundial.
Deportes.

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral
Jujuy.

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel