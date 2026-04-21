Innovación: cómo son las nuevas formas de crear y trabajar en Jujuy

Este 21 de abril se conmemora el Día Mundial de la Innovación , una fecha que invita a pensar cómo la creatividad y la tecnología impactan en la vida diaria. En Jujuy, ese cambio ya se hace visible en distintas formas de trabajar, emprender y generar contenido.

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La forma de trabajar, vender y comunicarse está cambiando. Cada vez más, la innovación deja de ser un concepto lejano para convertirse en algo cotidiano que impacta en la vida diaria de las personas.

“La innovación nos atraviesa completamente a todos, desde los más pequeños hasta los más adultos”, explicó la directora de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, en diálogo con TodoJujuy .

Ese cambio no solo se refleja en lo tecnológico, sino también en la manera en que se organizan las tareas cotidianas. “Los tiempos cada vez se acortan y todo es más ágil, tanto en lo público como en lo privado”, señaló.

dia de la creatividad y la innovación.jpg Innovación. Del streaming a los videojuegos: las nuevas formas de crear y trabajar en Jujuy

Menos burocracia, más agilidad

Uno de los principales desafíos tiene que ver con simplificar procesos y adaptarse a nuevas dinámicas. La incorporación de herramientas digitales y la posibilidad de automatizar tareas apuntan justamente a eso: reducir tiempos y facilitar gestiones. “La innovación nos lleva a que las cosas sean menos burocráticas y más simples”, sostuvo Jurado.

En el mundo del trabajo, los cambios también se hacen notar. Hoy, la inteligencia artificial comienza a ser una aliada para emprendedores, comerciantes y quienes ofrecen servicios. Estas herramientas permiten optimizar ventas, mejorar la comunicación con clientes y agilizar procesos que antes demandaban más tiempo.

Del entretenimiento al trabajo

El streaming y los videojuegos dejaron de ser solo entretenimiento para convertirse en oportunidades. Cada vez más personas encuentran en estos espacios una forma de generar contenido, construir audiencias e incluso desarrollar un ingreso.

Además, aparecen propuestas que combinan lo digital con lo físico, como competencias que integran videojuegos con actividad deportiva. “Es importante entender cómo es nuestro recorrido para poder hacerlo más ágil y, después, digitalizarlo”, explicó Jurado.