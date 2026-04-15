Llega la Semana de la Innovación a Jujuy: mirá todas las actividades día por día

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir una nueva edición de la Semana de la Innovación, una propuesta que comenzará el lunes 20 de abril y que se desarrollará en las instalaciones del Faro del Saber y en el Punto Digital del Centro Cultural Jorge Cafrune , con actividades pensadas para distintos sectores de la comunidad.

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La iniciativa fue presentada por Jimena Jurado , directora de Desarrollo Económico, quien habló con Canal 4 y explicó que la propuesta busca acercar herramientas vinculadas a la creatividad, la innovación y la transformación digital a diferentes sectores. “ Como la innovación nos atraviesa completamente a todos, o sea, desde los más pequeños hasta los más adultos, entonces hemos dedicado una semana completa en actividades que justamente va a ir dirigida a distintos públicos para que puedan aprovecharlo de la mejor manera ”, indicó.

La primera jornada, el lunes 20 , estará destinada a empleados municipales. Allí se trabajará sobre la agilidad de procesos y la mejora en el funcionamiento de las oficinas. Según explicó la funcionaria, el objetivo es avanzar hacia una administración más dinámica y menos burocrática. “ La primera actividad está dirigida a empleados municipales justamente para empezar a trabajar en todo lo que es la agilidad de procesos y mejorar los procesos en cada una de las oficinas para que sean más ágiles y de esta manera después poder también empezar a trabajarlos en lo que es la digitalización de algunos procesos ”, sostuvo.

Inteligencia artificial, streaming y torneo digital

A partir del martes, las actividades estarán abiertas a otros sectores. Ese día habrá una propuesta especialmente dirigida a emprendedores, comerciantes, feriantes y personas que comercialicen productos o servicios. “Vamos a empezar a emplear herramientas de IA para poder, esto también, agilizar el proceso de venta en tus productos”, detalló Jurado. También precisó que la actividad estará acompañada por Juan Guzmán, quien ayudará a desplegar habilidades de inteligencia artificial aplicadas a emprendimientos y comercios.

La funcionaria agregó que las capacitaciones se darán en dos espacios: “Vamos a estar tanto en Alto Comedero, en el Jorge Cafrune, como en el Faro del Saber, en el comienzo del Barrio Punta Diamante”.

Entre las actividades destacadas de la semana también figura un torneo relámpago digital previsto para el miércoles 22, una propuesta novedosa que combinará videojuegos con actividad física. “Se trabaja en la articulación, digamos, de jugar en los videojuegos, pero también a la vez jugar en la cancha”, explicó. Y añadió: “Ahí estás promoviendo lo que es la actividad física y también la actividad intelectual, digamos, que tiene que ver con el desafío de los videojuegos”.

Para el jueves 23 está prevista además una capacitación en streaming en el Faro del Saber. La idea, según explicó, es brindar herramientas a quienes tengan interés en crear contenidos o llegar a nuevos públicos. “Todas aquellas personas que sientan que están capacitadas o que tienen gana o que les gusta estar frente a la cámara y poder llegar a hacer un streaming, pueden ir ahí y conocer cuáles son las primeras herramientas para poder armarse su streaming”, afirmó..

Dictarán nuevos talleres en el Faro del Saber desde el lunes: cómo anotarse Faro del Saber.

Cómo inscribirse

Quienes quieran participar pueden hacerlo a través de las páginas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, del Facebook del Faro del Saber o del Punto Digital del Cafrune. Para consultas sobre las inscripciones los interesados pueden comunicarse al 3884438007.

La agenda de actividades

Lunes 20 de abril – Innovación Pública

Se realizará una charla destinada a empleados públicos de la Municipalidad bajo el tema “Agilidad en los procesos de oficina”, a cargo de la Esp. Lic. Marta Elena López, en colaboración con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Jujuy.

La actividad tendrá lugar en el Faro del Saber, de 08:30 a 12:00 horas.

Martes 21 de abril – Transformate

Se llevarán a cabo dos encuentros dirigidos a comerciantes y emprendedores sobre “IA para tu negocio: herramientas digitales para crecer”, a cargo del CEO Juan Guzmán, con la colaboración de Neurona Comercial y Coca-Cola (programa “Impulsa tu negocio”).

El primero será en el Centro Cultural Jorge Cafrune, de 09:00 a 12:00, y el segundo en el Faro del Saber, de 15:00 a 18:00 horas.

Miércoles 22 de abril – Activa tu Talento

La jornada comenzará con una charla para estudiantes secundarios y universitarios, junto a un espacio de networking, bajo el tema “IA, tu copiloto de estudio”, a cargo de la Mgter. Nilda Lozano y el Esp. Guillermo Cámara, en colaboración con INNOA (Extensión de la Facultad de Ingeniería de la UNJu). Será en el Faro del Saber, de 09:00 a 11:00 horas.

Por la tarde, se desarrollará una capacitación en deportes electrónicos y un torneo relámpago de phygital —disciplina que combina deporte físico y electrónico—, a cargo de Luis Pérez (presidente de la Asociación Jujeña de Esports y embajador de Phygital) y Rino Paul Muro (presidente de la Fundación Jujuy Vóley), con la colaboración de Desafío Jujuy.

La actividad será en el Centro Cultural Jorge Cafrune – Multiespacio “El Alto”, de 15:00 a 21:00 horas, y requiere inscripción previa por equipos.

Jueves 23 de abril – Impacto Tech

Se dictará la charla “Del barrio al futuro: juventud, inteligencia artificial y oportunidades”, a cargo del CEO Pablo Gudiño y la Dra. Belén Canavire, en colaboración con Openix. Tendrá lugar en el Centro Cultural Jorge Cafrune, de 09:00 a 12:00 horas.

Además, se brindará una capacitación en streaming que abordará operación, creación de contenidos, ventas, uso del celular y oratoria frente a cámara. Estará a cargo de Luis Pérez y Mariano Mercado Allende (coordinador de Desafío Jujuy).

Se realizará en el Faro del Saber, con cupos limitados e inscripción previa, en dos grupos: 15:00 y 17:30 horas.

Viernes 24 de abril – Laboratorio Kids

La semana cerrará con la Expo Innovación destinada a escuelas primarias, con propuestas de robótica, impresión 3D y actividades inmersivas en ciencia y tecnología, en colaboración con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Jujuy. La exposición se desarrollará en dos sedes: en el Faro del Saber, de 08:30 a 12:00 horas, y en el Centro Cultural Jorge Cafrune, de 15:00 a 17:00 horas.