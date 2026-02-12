jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 08:39
Liga Profesional

Instituto vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Instituto y Central Córdoba (SE) se enfrentan en el estadio el Olímpico de Córdoba, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El duelo se jugará el domingo 15 de febrero desde las 22:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El juego entre Instituto y Central Córdoba (SE) se disputará el próximo domingo 15 de febrero por la fecha 5 del Apertura, a partir de las 22:00 (hora Argentina) en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Central Córdoba (SE)

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto busca levantarse de su derrota ante Gimnasia (Mendoza) en el Víctor Antonio Legrotaglie. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Central Córdoba (SE) derrotó 1-0 a Unión. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 1 gol y le marcaron 2 en su arco.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 2 de los últimos 2 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Central Córdoba (SE) lo ganó por 2 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs San Lorenzo: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Tigre: 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Instituto y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

