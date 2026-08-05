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5 de agosto de 2026 - 11:13
Liga Profesional

Instituto vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Instituto y Gimnasia (Mendoza) se miden en el Olímpico de Córdoba el sábado 8 de agosto a las 21:30 (hora Argentina) y Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

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Instituto vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 4 del Clausura, Gimnasia (Mendoza) e Instituto se enfrentan el sábado 8 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.

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Así llegan Instituto y Gimnasia (Mendoza)

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto viene de ganar en su encuentro anterior a Lanús con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura

Gimnasia (Mendoza) venció 2-0 a Unión en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 1 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia (Mendoza) sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 16 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs San Lorenzo: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Talleres: 17 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Gimnasia: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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