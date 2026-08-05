Instituto vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Por la fecha 4 del Clausura, Gimnasia (Mendoza) e Instituto se enfrentan el sábado 8 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.
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Por la fecha 4 del Clausura, Gimnasia (Mendoza) e Instituto se enfrentan el sábado 8 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Instituto viene de ganar en su encuentro anterior a Lanús con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 3 a favor.
Gimnasia (Mendoza) venció 2-0 a Unión en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 1 en su portería.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia (Mendoza) sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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