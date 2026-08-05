Tigre vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Por la fecha 4 del Clausura, River Plate y Tigre se enfrentan el sábado 8 de agosto desde las 17:00 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.
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Por la fecha 4 del Clausura, River Plate y Tigre se enfrentan el sábado 8 de agosto desde las 17:00 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Tigre viene de ganar en su encuentro anterior a Racing Club con un marcador de 3-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 3 a favor.
River Plate llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Rosario Central. Con 2 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 3 goles en contra y no ha podido vencer el arco rival.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Tigre sacó un triunfo, con un marcador 1 a 4.
El encuentro será supervisado por Andrés Gariano, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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