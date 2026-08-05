Tigre vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 4 del Clausura, River Plate y Tigre se enfrentan el sábado 8 de agosto desde las 17:00 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.

Así llegan Tigre y River Plate El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre viene de ganar en su encuentro anterior a Racing Club con un marcador de 3-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Rosario Central. Con 2 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 3 goles en contra y no ha podido vencer el arco rival.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Tigre sacó un triunfo, con un marcador 1 a 4. El encuentro será supervisado por Andrés Gariano, el juez encargado.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs River Plate: 8 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aldosivi: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 24 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barracas Central: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Argentinos Juniors: 16 de agosto - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Vélez: 23 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Banfield: 30 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y River Plate, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.