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5 de agosto de 2026 - 09:31
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Atlético Tucumán y Sarmiento. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Atlético Tucumán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Atlético Tucumán y Sarmiento, por la fecha 4 del Clausura, se jugará el próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el Monumental de Tucumán.

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Así llegan Atlético Tucumán y Sarmiento

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de un resultado igualado, 0-0, ante Huracán. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, sin sumar goles, sumando 2 goles a favor y ninguno en contra.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento llega con ventaja tras derrotar a Independiente Riv. (M) con un marcador 2 a 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Sarmiento quien ganó 2 a 1.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Estudiantes (RC): 17 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Instituto: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Belgrano: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Huracán: 16 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Estudiantes: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Unión: 28 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Sarmiento, según país
  • Argentina: 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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