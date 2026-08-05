Dep. Riestra vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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El próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 14:45 (hora Argentina), Estudiantes enfrenta a Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Dep. Riestra y Estudiantes El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura Dep. Riestra fue derrotado en el Guillermo Laza frente a Barracas Central por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 1. Le convirtieron 3 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes viene de vencer a Defensa y Justicia en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 3 goles y 2 le han convertido.

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes se quedó con la victoria por 1 a 0. Estudiantes protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Gimnasia, el clásico platense. Este importante partido, cargado de historia, será el 15 de agosto, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Newell`s: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Huracán: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Vélez: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Dep. Riestra: 8 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de agosto - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sarmiento: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Riestra y Estudiantes, según país Argentina: 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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