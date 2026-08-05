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5 de agosto de 2026 - 09:29
Liga Profesional

Dep. Riestra vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

En la previa de Dep. Riestra vs Estudiantes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 8 de agosto desde las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.

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Dep. Riestra vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
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El próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 14:45 (hora Argentina), Estudiantes enfrenta a Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

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Así llegan Dep. Riestra y Estudiantes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra fue derrotado en el Guillermo Laza frente a Barracas Central por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 1. Le convirtieron 3 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes viene de vencer a Defensa y Justicia en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 3 goles y 2 le han convertido.

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes se quedó con la victoria por 1 a 0.

Estudiantes protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Gimnasia, el clásico platense. Este importante partido, cargado de historia, será el 15 de agosto, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Jorge Luis Hirschi.


Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Newell`s: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Huracán: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Vélez: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Dep. Riestra: 8 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sarmiento: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Newell`s: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Estudiantes, según país
  • Argentina: 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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