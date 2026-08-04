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4 de agosto de 2026 - 09:39
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Independiente Riv. (M) vs Estudiantes (RC). El duelo, a disputarse en el estadio Bautista Gargantini el viernes 7 de agosto, comenzará a las 21:45 (hora Argentina).

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Independiente Riv. (M) vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Independiente Riv. (M) recibe el próximo viernes 7 de agosto a Estudiantes (RC) por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 21:45 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

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Así llegan Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC)

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) cayó 1 a 2 ante Sarmiento en el Eva Perón. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Estudiantes (RC) logró empatar 0-0 ante Banfield. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 1 gol y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 0 a 1.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Belgrano: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Independiente: 22 de agosto - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Racing Club: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 17 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: 21 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Huracán: 28 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina: 21:45 horas
  • Colombia y Perú: 19:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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