Independiente Riv. (M) vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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Independiente Riv. (M) recibe el próximo viernes 7 de agosto a Estudiantes (RC) por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 21:45 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC) Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) cayó 1 a 2 ante Sarmiento en el Eva Perón. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura En la fecha anterior, Estudiantes (RC) logró empatar 0-0 ante Banfield. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 1 gol y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 0 a 1.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Belgrano: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente: 22 de agosto - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Club: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 17 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs San Lorenzo: 21 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Huracán: 28 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC), según país Argentina: 21:45 horas

Colombia y Perú: 19:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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