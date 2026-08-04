Rosario Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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El juego entre Rosario Central y Aldosivi se disputará el próximo viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 19:30 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Aldosivi En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central ganó por 1-0 el juego pasado ante River Plate. En los últimos 2 partidos disputados perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 2.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi cayó 1 a 2 ante Gimnasia. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 1-1.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Barracas Central: 16 de agosto - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Talleres: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Tigre: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Unión: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y Aldosivi, según país Argentina: 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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