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4 de agosto de 2026 - 09:24
Liga Profesional

Rosario Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Rosario Central y Aldosivi se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito. El duelo se jugará el viernes 7 de agosto desde las 19:30 (hora Argentina).

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Rosario Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Rosario Central y Aldosivi se disputará el próximo viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 19:30 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

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Así llegan Rosario Central y Aldosivi

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central ganó por 1-0 el juego pasado ante River Plate. En los últimos 2 partidos disputados perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 2.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi cayó 1 a 2 ante Gimnasia. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 1-1.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Barracas Central: 16 de agosto - 20:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Talleres: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Tigre: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Unión: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Aldosivi, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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