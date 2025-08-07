Instituto vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Instituto y Platense se disputará el próximo domingo 10 de agosto por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Platense Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura En la fecha anterior, Instituto se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Vélez. Con 1 triunfo y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 0-0 ante Argentinos Juniors. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 1 gol y le han marcado 3.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense lo ganó por 1 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Unión: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs San Lorenzo: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs San Lorenzo: 16 de agosto - 14:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente: 24 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Horario Instituto y Platense, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.