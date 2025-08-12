Instituto vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo viernes 15 de agosto, Unión visita a Instituto en el estadio el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Instituto y Unión Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto llega con resultado de empate, 1-1, ante Platense. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 1 empate en los últimos 3 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión cayó derrotado 0 a 1 ante Argentinos Juniors. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 2.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 0.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs San Lorenzo: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Huracán: 24 de agosto - 14:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Instituto y Unión, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.