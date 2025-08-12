martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 07:33
Liga Profesional

Instituto vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Unión se mide ante Instituto en el estadio el Olímpico de Córdoba el viernes 15 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).

Instituto vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo viernes 15 de agosto, Unión visita a Instituto en el estadio el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Lee además
racing club vs tigre: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del clausura

Racing Club vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
aldosivi vs belgrano: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del clausura

Aldosivi vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Así llegan Instituto y Unión

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto llega con resultado de empate, 1-1, ante Platense. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 1 empate en los últimos 3 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión cayó derrotado 0 a 1 ante Argentinos Juniors. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 2.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 0.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Huracán: 24 de agosto - 14:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Unión, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing Club vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Aldosivi vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Atlético Tucumán recibirá a Newell`s por el partido 5

Defensa y Justicia venció a Dep. Riestra 1 a 0 en el estadio el Tito Tomaghello con un gol agónico

A Argentinos Juniors le alcanzó con un gol para derrotar a Unión en el estadio el Semillero del Mundo

Lo que se lee ahora
La Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Libertadores 2025.  
Fútbol.

Ni la Bombonera, ni el Maracana: mirá donde se jugará la final de la Copa Libertadores

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel