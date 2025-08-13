Inter Miami vs LA Galaxy: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Inter Miami recibe el próximo sábado 16 de agosto a LA Galaxy por la semana 24 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Chase Stadium.
Inter Miami recibe el próximo sábado 16 de agosto a LA Galaxy por la semana 24 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Chase Stadium.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Inter Miami cayó 1 a 4 ante Orlando City SC en el Inter and Co Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .
LA Galaxy llega a este encuentro con una derrota ante Seattle Sounders por 0 a 4. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 10.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y terminaron igualando en 1.
