Inter Miami vs LA Galaxy: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Inter Miami recibe el próximo sábado 16 de agosto a LA Galaxy por la semana 24 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Chase Stadium.

Así llegan Inter Miami y LA Galaxy Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS Inter Miami cayó 1 a 4 ante Orlando City SC en el Inter and Co Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS LA Galaxy llega a este encuentro con una derrota ante Seattle Sounders por 0 a 4. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 10.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y terminaron igualando en 1.

Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs DC United: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Charlotte FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Seattle Sounders: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs DC United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Colorado Rapids: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs FC Dallas: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 22: vs Houston: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Seattle Sounders: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Cincinnati: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Horario Inter Miami y LA Galaxy, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

