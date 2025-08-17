Internacional vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), Flamengo buscará definir la serie ante Inter este miércoles 20 de agosto. El partido por la llave 8 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será en el estadio el Beira-Rio.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Flamengo se quedó con la victoria por 1 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Esteban Ostojich.
