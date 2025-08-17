domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 06:53
Copa Libertadores

Internacional vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

En la previa de Internacional vs Flamengo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 20 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Beira-Rio. El árbitro designado será Esteban Ostojich.

Internacional vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), Flamengo buscará definir la serie ante Inter este miércoles 20 de agosto. El partido por la llave 8 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será en el estadio el Beira-Rio.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Flamengo se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Esteban Ostojich.

Los resultados de Internacional en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Bahia 1 vs Internacional 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Internacional 3 vs Nacional 3 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Nacional 0 vs Internacional 2 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Internacional 2 vs Bahia 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
Horario Internacional y Flamengo, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

FUENTE: nota.texto7

