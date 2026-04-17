Interrupción programada de energía en Humahuaca

Ejesa anunció una interrupción programada del servicio de energía eléctrica para este viernes 17 de abril en la localidad de Humahuaca, donde se llevarán adelante trabajos de mejora sobre la red.
De acuerdo al aviso difundido por la empresa, el corte está previsto entre las 8 y las 14 horas, aproximadamente, y alcanzará a distintos sectores de la zona.
Las áreas afectadas serán Esquinas Blancas, Chucalezna, Yacoraite norte y sectores aledaños, por lo que se recomendó a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante la franja horaria informada.
Qué trabajos realizará Ejesa
Según detalló la empresa, las tareas previstas consisten en el reemplazo de postes tradicionales por columnas más robustas y resistentes, con el objetivo de reforzar la estructura que sostiene los cables.
Además, se realizarán cruces de línea de media tensión, en el marco de un plan de mejoras que apunta a optimizar la prestación del servicio en esa zona de la Quebrada.
Desde Ejesa explicaron que estos trabajos forman parte de acciones para brindar mayor seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico.
Zonas afectadas por el corte
La interrupción programada alcanzará a:
- Esquinas Blancas
- Chucalezna
- Yacoraite norte
- Zonas aledañas
La empresa recordó que el horario es estimado y puede variar según el avance de las tareas en el lugar.
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