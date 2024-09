Islandia tiene el primer "cementerio de glaciares" que expone el cambio climático

La exposición, conformada por 15 monumentos de hielo esculpidos por el artista islandés Ottó Magnússon, dejó una fuerte impresión en el mundo. Cymene Howe, de la Universidad Rice, comentó: “Nunca antes habíamos necesitado un cementerio de glaciares. Ahora sí. Y aunque estas lápidas se derretirán, esperamos que sirvan de conmovedores recordatorios de que los glaciares del mundo están condenados al mismo destino si no se actúa con rapidez”.

Leandro Gómez, quien posee una maestría en Administración Pública y es Coordinador del programa de Inversiones y Derechos en la sección de Política Ambiental de FARN, destacó la relevancia de la sensibilización. En una entrevista con este medio, comentó: “es bienvenida toda acción para concientizar sobre la desaparición de los glaciares, como este cementerio que generó impacto y puso en agenda la problemática”.

Un glaciar de montaña de Kargil, India, se reduce a causa del aumento de las temperaturas y de la disminución de las nevadas.

Simultáneamente, el experto enfatizó la importancia de ampliar la conciencia sobre cómo la acción humana, además del cambio climático, impacta de manera directa en los glaciares. Gómez señaló que “en la Argentina se repiten las denuncias por los efectos de la minería a gran escala”.

En este marco, destacó que “debemos ir un poco más allá de la concientización y abogar por políticas públicas efectivas para la protección y preservación de los glaciares. En relación con las leyes actuales, comentó a colegas de TN que en Argentina es esencial “el cumplimiento efectivo de la Ley de Glaciares”.

Esta normativa, que ha estado en riesgo en numerosas ocasiones, define la protección del entorno periglaciar y de los glaciares como recursos hídricos clave. No obstante, a pesar de su vigencia, siguen surgiendo denuncias sobre el incumplimiento de la ley.

Islandia inauguró el primer "cementerio de glaciares".

Entre los glaciares que ya se han extinguido a nivel global se encuentran el glaciar Pizol en Suiza (2019), el glaciar Sarenne en Francia (2023), el glaciar Anderson en Estados Unidos (2015) y el glaciar Martial Sur en Argentina (2018).

Islandia, que ha perdido 70 de sus 400 glaciares, está en riesgo de perder varios más en el corto plazo. Sin embargo, el efecto del deshielo no se restringe a esta nación. Fuentes entrevistadas por colegas de TN detallaron que “si todos los glaciares islandeses desaparecieran, esto provocaría un aumento de un centímetro en el nivel global del mar, casi equivalente al deshielo de todos los glaciares del Himalaya”.

La pérdida de glaciares no solo impacta el nivel del mar, sino que también aumenta el peligro de inundaciones y deslizamientos de tierra. El especialista Thorsteinn Thorsteinsson subrayó la necesidad de adoptar una perspectiva global: “Hay que tener una visión de conjunto, no centrarse en una sola cosa a la vez, y no debemos olvidar la subida del nivel del mar, que afectará aún a más gente”.

El deshielo de los glaciares no solo afecta el nivel del mar, sino que también incrementa el riesgo de inundaciones y corrimientos de tierra.

Dominic Boyer, de la Universidad Rice, destacó el aspecto cultural asociado a los glaciares: “Todos estos glaciares están envueltos en nuestras vidas. Pertenecen al tiempo que pasamos juntos, no a pérdidas futuras abstractas, sino a pérdidas reales que vamos a sentir en la vida cotidiana”.

