Joven invadió la cueva de un oso y el animal llegó cuando quería salir: el video

En su relato, Jankovi comenta: “No van a creer lo que me pasó. Pasé 24 horas en el bosque y un oso me atacó. Me está esperando, y hay otro más”. Estas palabras, traducidas por el Daily Star, son del propio Jankovi, quien también tituló el video como “Al borde de la vida”.

El serbio Stefan Jankovi capturó en video el momento en el que se encontró con un oso gigante luego de adentrado en su guarida.

La escena que más sorprendió es aquella en la que un oso, sin dejar de observarlo, empieza a escalar el árbol en el que está Jankovi, intentando alcanzarlo con sus garras. Este vibrante video logró cerca de 100.000 reproducciones en X, anteriormente conocido como Twitter.

Jankovi no proporcionó detalles en el video sobre cómo llegó a estar en esa situación específica, dejando a muchos espectadores con dudas sobre los eventos previos al encuentro con los osos. En otro clip, se observa al influencer huyendo de la cueva mientras el oso, que está cerca, olfatea la cabeza del joven.

El primer video muestra a Jankovi sentado en el fondo de la guarida del oso, mirando hacia el animal.

No se especifica el lugar exacto donde se grabaron los videos, aunque se sabe que los osos pardos son originarios de Serbia. Este tipo de encuentros suelen ser poco comunes y peligrosos, subrayando la importancia de tomar precauciones extremas al adentrarse en áreas habitadas por estos animales.

La audaz hazaña de Jankovi se ha transformado en un fenómeno viral, provocando una mezcla de opiniones y reacciones en diferentes medios. Mientras que algunos alaban el coraje del influencer, otros cuestionan la temeridad de acercarse tanto al entorno natural de un oso salvaje.

De cualquier manera, está claro que este impactante incidente ha generado una gran conversación y seguirá siendo un tema relevante en las redes sociales.

