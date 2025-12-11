jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 20:38
Reflexión.

Jóvenes con infartos: alertan por el consumo de alcohol, tabaco y drogas

Cardiólogos advierten un aumento de infartos en jóvenes de 28 a 30 años vinculado al consumo de alcohol, tabaco, cocaína, paco y vapeadores.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Adicciones: el consumo de alcohol en Jujuy comienza a los 12.

Adicciones: el consumo de alcohol en Jujuy comienza a los 12.

El cardiólogo Luis Feijo (MP 2768) explicó que en los últimos años se observa un cambio en el perfil de los pacientes que llegan a la guardia con síntomas cardíacos graves. “Hemos visto pacientes de apenas 28 a 30 años que han sufrido ataques cardíacos”, advirtió, marcando una realidad que hasta hace poco se asociaba casi exclusivamente a personas mayores.

LUIS FREIJÓ – MÉDICO CARDIÓLOGO: sobre los infartos en jovenes

